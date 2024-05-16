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الرياضة

شرودر: «ضغوط النهائي» أكبر على الوصل

شرودر: «ضغوط النهائي» أكبر على الوصل
16 مايو 2024 15:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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وصف الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، المواجهة المرتقبة أمام الوصل بـ «المناسبة الخاصة جداً لفريقين استحقا التواجد في النهائي»، وقال في المؤتمر الصحفي: «نهائي منتظر بين فريقين استحقا التواجد في النهائي، الضغوط أكبر على المنافس، ونرتكز في النصر على تاريخ وإرث كبيرين، ونركز على الظهور بشخصيتنا المعتادة، وأن نقاتل معاً وأن نظهر شجاعتنا وأن نؤمن بقدرتنا على تحقيق اللقب»، مشدداً على أهمية احترام المنافس وتساوي الحظوظ بين الغريمين بنسبة 50% لكل فريق.
وتعليقاً على خسارته مباراتين على التوالي أمام الوصل في «دوري أدنوك» حينما كان مدرباً للعين 1-3، وبعدها لدى انتقاله للنصر 0-1، أوضح شرودر قائلاً: «في الخسارة الأولى مع العين استحق الوصل الفوز كونه كان الطرف الأفضل في المباراة، عكس المباراة الثانية كون النصر قدم أداءً جيداً لم يستحق الخسارة». 
وجدد شرودر التأكيد على شعوره بالارتياح بالعودة إلى العين واللعب في استاد هزاع بن زايد، وأوضح: «لدي ذكريات جيدة هنا رغم قصر الفترة، إضافة إلى عدم الخسارة في كل المباريات مع العين والنصر على التوالي».
وتابع المدرب الهولندي الذي خاض 6 نهائيات سابقة في تاريخه، قائلاً: «حال نجح النصر تحقيق اللقب سيكون قد ختم موسماً عظيماً، وفي حال الخسارة فإن موسم الفريق يبقى جيداً»، وأضاف: «التتويج بلقب الكأس لم يكن هدفي الأساسي وإنما تغيير طريقة أداء الفريق، وتعاملنا مع كل مباراة على حدة، وأظهرنا أمام شباب الأهلي في نصف النهائي أننا فريق قوي يستحق اللعب في النهائي»، مشدداً على أهمية الرغبة في تحقيق الفوز واللعب براحة أكبر للتحرر من كل الضغوط.

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