تعرابت: نرغب في إهداء الكأس إلى شرودر



معتصم عبدالله (دبي)

أعاد عادل تعرابت قائد النصر الفضل في المستوى المميز لفريقه الى مدربه الهولندي شرودر، مؤكداً عزمهم كلاعبين تحقيق اللقب وإهدائه للمدرب، وقال: «كل ما يقال عن المدرب شرودر صحيح، هو ليس ساحراً قطعاً ولكن طريقته في التعامل مع اللاعبين غيرت الكثير في شكل الفريق».

وأضاف: «بدايتنا في الموسم لم تكن جيدة وتغير كل شيء بعد حضور شرودر وحققنا الفوز في معظم المباريات وكل الأمنيات أن نحقق اللقب».

وحول جاهزية «العميد» لنهائي كأس رئيس الدولة غداً «الجمعة»، قال: «تحضيرات الفريق مضت بشكل جيد، وبذلنا جهوداً كبيرة للوصول إلى النهائي، وأمامنا الآن 90 دقيقة من أجل التتويج وعلينا أن نبذل خلالها أقصى مجهود، وفريقنا يستحق الأفضل ونتمنى أن نحتفل باللقب».