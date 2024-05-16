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الرياضة

«الفيفا» يدرس نقل قمة الأهلي والزمالك خارج مصر

«الفيفا» يدرس نقل قمة الأهلي والزمالك خارج مصر
16 مايو 2024 20:00

 
معتز الشامي (دبي)

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» السماح للدوريات الراغبة في نقل بعض مبارياتها إلى الخارج، لتقام في دول أخرى غير الأصلية، وذلك بعدما تلقى طلباً من اتحاد الكرة المصري، بنقل مباراتي «ديربي القاهرة» بين الزمالك والأهلي، ليقام في الخارج وتحديداً في الرياض خلال مارس الماضي، كما طالبت بعض دوريات بنقل مبارياتها لتقام في دول أخرى، لاسيما «الديربيات» التي تحظى باهتمام كبير، مثل «كلاسيكو الريال» والبارسا، وقمة اليونايتد والسيتي، أو ليفربول وأرسنال وغيرها.
وكشفت مصادر عن قيام «الفيفا» بدراسة المقترح، خاصة بعدما تلقى طلبات مختلفة ما بين اتحادات عربية ومنها مصر، وأخرى أوروبية ومنها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وقرر «الفيفا» مؤخراً تشكيل مجموعة عمل من 13 عضواً ما بين فنيين وإداريين يمثلون اتحادات قارية وأعضاء باللجنة الفنية لـ «الفيفا» لمزيد من الدراسة للفكرة.
وكانت هيئة الترفية السعودية قد طلبت استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري، لتقام في المملكة، مع دفع نسبة من الدخل المتوقع للمباراتين، ولكن تأخر موافقة «الفيفا»، حال دون تنفيذ الفكرة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأهلي
الزمالك
السعودية
ريال مدريد
برشلونة
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
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