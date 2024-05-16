مهندس أميركي يدير نهائي الكأس



معتز الشامي (دبي)



كلف اتحاد كرة القدم طاقماً أميركياً لإدارة مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بين النصر والوصل غداً «الجمعة» على استاد هزاع بن زايد، بقيادة إسماعيل فاتح، ذي الأصول المغربية، ويعاونه كوري باركر وكايل إتكينز، ومعم أدوناي سكوبيدو «حكم الفيديو».

وللمرة الأولى تشهد المباراة تكليف عنصر نسائي ضمن طاقم تحكيم النهائي، بوجود روضة المنصوري حكماً رابعاً، وخلود الزعابي حكم مساعد فيديو، ويوسف الجسمي حكماً خامساً احتياطاً.

وإسماعيل الفاتح حكم دولي، ومن أصول مغربية، وُلد في مدينة الدار البيضاء في المغرب 3 مارس 1982، وعندما أصبح عمره 18 عاماً هاجر إلى الولايات المتحدة، عقب فوزه بـ «تأشيرة التنوع»، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 2006 من جامعة تكساس، وبعد 6 سنوات في العمل بمجال الهندسة، وتحديداً عام 2012 بدأ التحكيم في الدوري الأميركي لكرة القدم، وانضم إلى القائمة الدولية في «الفيفا» عام 2016.

واختير الفاتح لإدارة مباريات دولية منها كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا عام 2019، وفي العام نفسه أيضاً بإدارة كأس الكونكاكاف الذهبية في أميركا، وفي 2020 و2022 حصل على لقب أفضل حكم الدوري الأميركي للمحترفين، كما تم تكليفه بإدارة مباريات في «مونديال 2022».