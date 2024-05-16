الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهندس أميركي يدير نهائي الكأس

مهندس أميركي يدير نهائي الكأس
16 مايو 2024 20:01

 
معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
تعرابت: نرغب في إهداء الكأس إلى شرودر
شرودر: «ضغوط النهائي» أكبر على الوصل


كلف اتحاد كرة القدم طاقماً أميركياً لإدارة مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بين النصر والوصل غداً «الجمعة» على استاد هزاع بن زايد، بقيادة إسماعيل فاتح، ذي الأصول المغربية، ويعاونه كوري باركر وكايل إتكينز، ومعم أدوناي سكوبيدو «حكم الفيديو».
وللمرة الأولى تشهد المباراة تكليف عنصر نسائي ضمن طاقم تحكيم النهائي، بوجود روضة المنصوري حكماً رابعاً، وخلود الزعابي حكم مساعد فيديو، ويوسف الجسمي حكماً خامساً احتياطاً.
وإسماعيل الفاتح حكم دولي، ومن أصول مغربية، وُلد في مدينة الدار البيضاء في المغرب 3 مارس 1982، وعندما أصبح عمره 18 عاماً هاجر إلى الولايات المتحدة، عقب فوزه بـ «تأشيرة التنوع»، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 2006 من جامعة تكساس، وبعد 6 سنوات في العمل بمجال الهندسة، وتحديداً عام 2012 بدأ التحكيم في الدوري الأميركي لكرة القدم، وانضم إلى القائمة الدولية في «الفيفا» عام 2016.
واختير الفاتح لإدارة مباريات دولية منها كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا عام 2019، وفي العام نفسه أيضاً بإدارة كأس الكونكاكاف الذهبية في أميركا، وفي 2020 و2022 حصل على لقب أفضل حكم الدوري الأميركي للمحترفين، كما تم تكليفه بإدارة مباريات في «مونديال 2022».

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
الوصل
النصر
آخر الأخبار
محمد بن راشد يشارك في القمة العربية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية
علوم الدار
محمد بن راشد يشارك في القمة العربية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية
اليوم 20:49
حمدان بن زايد يتفقد مشاريع في جزيرة دلما.. ويلتقي المواطنين
علوم الدار
حمدان بن زايد يتفقد مشاريع في جزيرة دلما.. ويلتقي المواطنين
اليوم 20:58
اتحاد كلباء يقفز إلى «المركز العاشر»
الرياضة
اتحاد كلباء يقفز إلى «المركز العاشر»
اليوم 20:38
«الشارقة للمسرح المدرسي» يختتم أعماله
التعليم والمعرفة
«الشارقة للمسرح المدرسي» يختتم أعماله
اليوم 20:28
«دبي للثقافة» تنظم فعالية «تباشير الخير»
الترفيه
«دبي للثقافة» تنظم فعالية «تباشير الخير»
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©