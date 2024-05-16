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الرياضة

اتحاد كلباء يقفز إلى «المركز العاشر»

اتحاد كلباء يقفز إلى «المركز العاشر»
16 مايو 2024 20:38

 
معتز الشامي (دبي)

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فاز اتحاد كلباء على العين بهدف، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، وسجل مهدي قائدي هدف الوحيد في الدقيقة السابعة، وقفز «النمور» إلى المركز العاشر، بعدما رفع رصيده إلى «24 نقطة»، بينما تجمد رصيده «الزعيم» عند 39 نقطة في الترتيب الرابع.
وشهدت المباراة خروج فيليب كيس لاعب اتحاد كلباء بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 37، ولم ينجح «البنفسج» في استغلال عامل النقص العددي لمصلحته.
وأشرك الجهاز الفني للعين بقيادة كريسبو الصف الثاني، رغبة في إراحة العناصر الأساسية، بسبب ارتباط «الزعيم» بمواجهة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني يوم 25 مايو الجاري، على استاد هزاع بن زايد.
بينما دفع كريسبو باللاعب إيريك العائد من الإصابة للوقوف على مدى جاهزيته الفنية وتجهيزه للنهائي القاري، كما لعب أليخاندرو كاكو في جزء من المباراة التي غاب عنها المهاجم لابا كودجو.
وبادر اتحاد كلباء بالهجوم من خلال الضغط المكثف منذ البداية بحثاً عن هدف مبكر، وفي الدقيقة السابعة، خطف مهدي قائدي الهدف الأول لفريقه بتسديدة، بعد انفراد تام بالحارس، وفي الدقيقة 37، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فيليب كيس لاعب اتحاد كلباء، بعد عرقلة خالد محمد البلوشي، وهو في طريقه إلى المرمي.
وفي الشوط الثاني، بدأ العين في رحلة البحث عن هدف التعادل بهجوم ضاغط على اتحاد كلباء، وأهدر سلطان الشامسي فرصة مؤكدة لمصلحة العين، إلا أن دفاع «النمور» أنقذ الموقف في الوقت المناسب، وتكررت محاولات العين إلا أن الفرص ضاعت تباعاً.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
اتحاد كلباء
دوري أبطال آسيا
يوكوهاما
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