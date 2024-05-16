شفيونتيك تقترب من «الأسطورة»



روما (أ ف ب)



بلغت البولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، بعد فوزها على الأميركية كوكو جوف الثالثة 6-4 و6-3.

وستلعب شفيونتيك (22 عاماً) المتوّجة باللقب عامي 2021 و2022 المباراة النهائية السبت، بمواجهة الفائزة من مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية والأميركية دانييل كولينز (15).

في حال فوزها في النهائي، تصبح شفيونتيك ثاني لاعبة تفوز بدورتي مدريد وروما توالياً في موسمٍ واحد بعد الأسطورة الأميركية سيرينا ويليامز عام 2013.

قالت البولندية التي لم تخسر أي مجموعة في الدورة واستغرق فوزها الأخير ساعة و45 دقيقة «لا أفكّر بالثنائية، أخوض المباريات واحدة تلو الأخرى، وأحاول أن أبقى مسترخية قدر الإمكان، أريد فقط أن ألعب أفضل تنس لي في النهائي».

وأضافت بعد فوزها العاشر على منافستها الأميركية في 11 لقاءٍ بينهما «لا أفكّر بأرقامٍ قياسية، لا أفكّر بالإحصائيات والتاريخ، لا يزال هناك عمل يجب القيام به».

ولدى الرجال، بلغ الأميركي تومي بول الدور نصف النهائي من إحدى الدورات التي تقام على ملاعب ترابية للمرة الأولى في مسيرته، عقب فوزه على حساب البولندي هوبرت هوركاتش 7-5، 3-6 و6-3.

ويُعد المصنّف الرابع عشر أول لاعب أميركي يبلغ المربع الذهبي في دورة روما منذ رايلي أوبيلكا عام 2021.

وجاءت المباراة متقلبة ومتقاربة، ولم تُحسم سوى في الرمق الأخير، حيث استغرق الشوط الأخير للمباراة 15 دقيقة، فيما امتد اللقاء لساعتين وثلاثة أرباع الساعة.

وشهدت المباراة تبادل كسر الإرسال 13 مرة، في حين حقق بول 29 كرة رابحة و41 خطأ غير مباشر، مقابل 22 و44 تواليًا لهوركاتش.

وقال بول «لقد بدأتُ بشكل جيد، لكن الأمر أفلت مني في المجموعة الثانية وفي بداية الثالثة».

وأضاف «كان عليّ أن أبقى في أجواء المباراة. لقد وجدت الطاقة اللازمة لرفع مستواي من جديد».

وسيواجه بول الفائز بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والتشيلي نيكولاس ياري. فيما سبق للتشيلي الآخر أليخاندرو تابيلو والألماني ألكسندر زفيريف أن حسما تأهلهما لمواجهة مباشرة بينهما في نصف النهائي الآخر.

ولم ينجح هوركاتش الذي أقصى الإسباني رافايل نادال في الدور الثاني، في مواصلة تألقه بعد فوزه بلقب دورة إيستوريل الشهر الماضي، وتلقى خسارته الثالثة فقط على الملاعب الترابية هذا الموسم.