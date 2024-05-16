الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نافاس يغادر إشبيلية

نافاس يغادر إشبيلية
16 مايو 2024 22:12

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«السيتي» يخسر إيدرسون في «الحاسمتين»
«الفيفا» يدرس نقل قمة الأهلي والزمالك خارج مصر


يغادر خيسوس نافاس، قائد إشبيلية وصاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي الأندلسي مع نهاية الموسم، حسب ما أعلن النادي.
وفاز ابن الـ38 عاماً بثمانية ألقاب خلال محطتين على مدار 17 موسماً بقميص الفريق الذي بدأ فيه مسيرته.
وجاء في بيان النادي «نافاس سيغادر إشبيلية في نهاية موسم 2023-2024، وأبلغ القائد النادي وزملاءه والجهاز الفني بقراره خلال حصة تدريبية صباح هذا اليوم».
وخاض نافاس 688 مباراة بقميص إشبيلية في جميع المسابقات، ومن بينها مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني في منتصف الأسبوع.
ونجح الدولي الإسباني السابق في تسجيل 39 هدفاً مع 119 تمريرة حاسمة خلال سنواته في إشبيلية، حيث بدأ مسيرته لاعباً جناحاً قبل أن يشغل لاحقاً مركز الظهير الأيمن.
وفي حصيلة ألقابه، فاز بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أربع مرات، وكأس إسبانيا مرتين، إضافة إلى لقب الكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر الإسبانية مرة.
وفي عام 2013، غادر اللاعب إلى مانشستر سيتي الإنجليزي حيث فاز بلقب الدوري المحلي وكأس الرابطة مرتين، قبل أن يعود إلى إشبيلية في 2017.
وفاز نافاس بألقاب وخاض مباريات مع إشبيلية أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.
ومع منتخب بلده، فاز بكأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

الدوري الإسباني
إشبيليه
نادي أشبيلية الإسباني خيسوس نافاس
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
في كلمته أمام القمة العربية.. محمد بن راشد يؤكد الحاجة لتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن وتكامل الجهود إقليمياً ودولياً
علوم الدار
في كلمته أمام القمة العربية.. محمد بن راشد يؤكد الحاجة لتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن وتكامل الجهود إقليمياً ودولياً
اليوم 21:53
رونالدو.. «الدخل الأعلى»
الرياضة
رونالدو.. «الدخل الأعلى»
اليوم 22:37
مفاجآت في قائمة ألمانيا لكأس أوروبا
الرياضة
مفاجآت في قائمة ألمانيا لكأس أوروبا
اليوم 22:34
رجال من الحماية المقربة ينقلون رئيس الوزراء فيكو بعد تعرضه لإطلاق نار
الأخبار العالمية
الكشف عن حالة رئيس الوزراء السلوفاكي بعد محاولة اغتياله
اليوم 22:22
نافاس يغادر إشبيلية
الرياضة
نافاس يغادر إشبيلية
اليوم 22:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©