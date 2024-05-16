195 لاعبة في بطولة العالم لمبارزة الأيبيه للسيدات بالفجيرة

الفجيرة (وام)

ينظم اتحاد المبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه لمبارزة السيدات اعتباراً من اليوم بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة 195 لاعبة يمثلن 32 دولة في فئتي الفردي والفرق في واحدة من أكبر بطولات العالم في المبارزة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن استضافة الإمارات للنسخة الرابعة على التوالي من هذه البطولة تعزز من قدرة الدولة على استضافة البطولات الرياضة الكبرى، وتضاف إلى سلسلة البطولات العالمية التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة في الفترة الأخيرة.

وقال: البطولة نجحت في استقطاب نجمات اللعبة والعديد من البطلات العالميات اللاتي حرصن على تأكيد مشاركتهن فيها، ليصل الإجمالي إلى 195 لاعبة من 32 دولة، من بينهن 3 لاعبات يمثلن منتخب الإمارات هن زينب الحوسني ولمار النحلة وشيخة الزعابي، مشيراً إلى أن البطولة سيتم تنظيمها تحت إشراف الاتحاد الدولي للمبارزة الذي أوفد خبراءه الفنيين لمتابعة التحضيرات لانطلاق البطولة، وأبدوا بدورهم ثقتهم في الإمكانات التنظيمية الكبرى للإمارات.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي أن البطولة سيتم تنظيمها بسواعد وطنية وتم اعتماد جميع قادة المجموعات واللجان من شباب الإمارات الذين يثبتون دوماً قدراتهم الكبيرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، لافتاً إلى أن صالة مجمع زايد الرياضي تم تجهيزها لاستيعاب هذا العدد الكبير من اللاعبات عبر تجهيز 15 ملعباً إضافة إلى 5 ملاعب للإحماء.

وحدد الاتحاد الدولي نظام البطولة وتوقيت فعالياتها بإقامة مسابقات الفردي في اليوم الأول، على أن يتم توزيع اللاعبات المشاركات على 26 مجموعة بنظام الدوري فيما تقام المباريات الإقصائية لمسابقات الفردي اعتباراً من الغد، أما مسابقات الفرق فتنطلق اعتباراً من يوم الأحد القادم.