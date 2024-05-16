«برنسيس» تعانق كأس الوثبة في بلجيكا

بلجيكا (الاتحاد)

توجت الفرس «برنسيس تي» للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، وقيادة الفارس كوب فاندربيك، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتأتي إقامة المهرجان دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر والبالغ جائزته 5 آلاف يورو، صراعاً مثيراً حتى خط النهاية انتهي بتقدم «برنسيس تي» بفارق عنق عن «خان دو نايل» لاوروس إيشباخر، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:52:32 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «تكس دي أي» ليوهان فرستربين.

عقب ختام السباق قامت نيللي فليبوت رئيس منظمة الخيول العربية الأصيلة في مملكة بلجيكا، بتتويج الأبطال الفائزين.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.