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الرياضة

«القفال» يحيي ذكريات الماضي بـ«سواعد الغد»

«القفال» يحيي ذكريات الماضي بـ«سواعد الغد»
17 مايو 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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ينطلق اليوم سباق القفال للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظم الحدث الكبير الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 123 سفينة.
يبدأ السباق اليوم في ساعات الصباح الباكر -حسب حالة البحر وسرعات واتجاه الرياح- وذلك من نقطة البداية قبالة جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي نحو جزيرة القمر التي تمثل خط النهاية الأول ونقطة العبور الإجبارية للوصول إلى خط النهاية عند شواطئ دبي، وتقطع السفن المشاركة في سباق القفال مسافة بحرية تزيد على 50 ميلاً بحرياً سعياً لمعانقة (ناموس) النسخة الثالثة والثلاثين.
ويجتمع اليوم أكثر من 5000 شخص في عمق مياه الخليج العربي، من بينهم ما يصل إلى 3000 فرد من نواخذة وبحارة من أجل رسم لوحة الماضي الزاهي والجميل عندما ترفع أشرعتها البيضاء على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء في الموعد المرتقب.
ورفعت اللجنة العليا المنظمة للحدث والمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة، الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه واهتمامه بتنظيم واستمرار السباق، والذي يحتفى هذا العام بالنسخة رقم 33.

أم سقيم مقر الاحتفالات والتتويج
سيكون الشاطئ المفتوح بمنطقة أم سقيم في جميرا مقراً لاحتضان قرية «القفال 33» التي سوف تحتضن مراسم التتويج، وتضم القرية متحف زايد للتراث البحري بإشراف النوخذة صالح حنبلوه الشحي، والذي سيعرض مقتنيات الغوص وأدواته، بينما سيشارك في الاحتفال الفرق الشعبية التي تستعد لاستقبال الأبطال والفائزين في السباق الكبير.

الرؤية الافتراضية
تواصل اللجنة المنظمة اهتمامها بتطوير جوانب التكنولوجيا لخدمة اللجان المنظمة والمعاونة والمشاركين، ومتابعي السباق، وذلك عبر تقنية الرؤية الافتراضية أو التتبع عبر الأقمار الاصطناعية للسفن المشاركة في السباق.

مسافة السباق:
صير بو نعير - جزيرة القمر: 26 ميلاً بحرياً
جزيرة القمر - برج العرب: 27 ميلاً بحرياً
إجمالي المسافة: 53 ميلاً بحرياً.

سباق القفال
سباق القفال للمسافات الطويلة
سباق القفال للسفن الشراعية
سباق القفال للسفن الشراعية المحلية
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