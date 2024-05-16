مفاجآت في قائمة ألمانيا لكأس أوروبا

برلين (أ ف ب)



استبعد مدرّب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناجلسمان ثنائي بوروسيا دورتموند المدافع ماتس هوملز ولاعب الوسط يوليان براندت، عن التشكيلة التي تخوض نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضها.

وكان هوملز، بطل العالم 2014، وبراندت من أبرز عناصر مشوار دورتمود هذا الموسم نحو نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني مطلع يونيو.

لكن ناجلسمان فضّل التمسّك بتشكيلته التي فازت على فرنسا وهولندا في مارس الماضي.

كما غاب ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن عن التشكيلة التي تضمّ 27 لاعباً وتتقلّص إلى 26 بعد وديتين ضد أوكرانيا في 3 يونيو في نورمبرج واليونان بعدها بأربعة أيام في مونشنجلادباخ، فيما أثّرت الإصابة على مشاركة زميله المهاجم سيرج جنابري.

بعد إقصائها من دور المجموعات في آخر كأسين للعالم و من دور الـ16 في كأس أوروبا الأخيرة صيف 2021، كانت نتائج بطلة أوروبا ثلاث مرات عادية في 2023، إذ فازت ثلاث مرات فقط في 11 مباراة ما كلّف المدرّب هانزي فليك منصبه.

بعد الخسارة أمام تركيا والنمسا أواخر 2023، استدعى ناجلسمان تشكيلة متجدّدة لوديات مارس، تضمّنت من أسماء من باير ليفركوزن الذي سيطر هذا الموسم على الدوري المحلي وأحرز اللقب الأوّل في تاريخه، بالإضافة إلى شتوتجارت.

قدّمت «دي مانشافت» نتائج مميّزة من خلال الفوز على فرنسا وصيفة مونديال 2022 وهولندا.

قال مدرّب لايبزج وبايرن ميونيخ السابق «لم نقدم على تغييرات كبيرة لأن المجموعة أبلت البلاء الحسن».

تابع «أشعر أنه بمقدورنا الفوز باللقب، وفي معظم الأحيان لا يكون حدسي سيئاً».

واستدعى المدرّب البالغ 36 عاماً مدافع دورتموند نيكو شلوتربيك وحارس شتوتجارت أليكس نوبل، بدلاً من يان-نيكلاس بيسته وحارس فولهام الإنجليزي برند لينو.

وتضمّنت التشكيلة التي أعلنت في وسط برلين بالقرب من بوابة براندنبورج الشهيرة ثلاثة أفراد من تشكيلة ألمانيا التي أحرزت لقب مونديال البرازيل 2014: الحارس مانويل نوير، المهاجم توماس مولر ولاعب الوسط توني كروس.

وقال ناجلسمان ان كروس «لم يعد بعمر العشرين لكنه مصنوع من الفولاذ»، واعتبر أن مولر (34 عاماً) يضيف أهمية كبيرة داخل وخارج الملعب «توماس يجمع الفريق سوياً».

وسيبقى لاعب وسط برشلونة إيلكاي جوندوجان قائداً رغم عودة نوير وهو أمر أكّده ناجلسمان سابقاً.

وكان الاتحاد الألماني أعلن عن أسماء 18 لاعباً تباعاً، ما ترك هامشاً ضيقاً للتوقعات.

وتنطلق كأس أوروبا في 14 يونيو بمباراة ألمانيا مع أسكتلندا في ميونيخ، تخوض ألمانيا بين 26 مايو و1 يونيو معسكراً في قريبة بلانكنهاي حيث سيقيم المنتخب الإنجليزي خلال النهائيات.

وسيخوض أربعة لاعبين من التشكيلة نهائي دوري أبطال أوروبا هم: شلوتربيك ونيكلاس فولكروج (دورتموند) وكروس وأنتونيو روديجر (ريال مدريد)، وقال ناجلسمان إنهم سيلتحقون ببعثة المنتخب بعد يومين من النهائي.

في ما يأتي التشكيلة:

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، أليكس نوبل (شتوتجارت)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك-أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)

الدفاع: فالديمار أنتون، مكسيميليان ميتلشتدات (شتوتجارت)، بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبج)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، أنتونيو روديجر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش (شتوتجارت)، باسكال جروس (برايتون وهوف ألبيون الإنجليزي)، إيلكاي جوندوجان (برشلونة الإسباني)، توني كروس (ريال مدريد الإسباني)، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، لوروا سانيه (بايرن ميونيخ)

الهجوم: مكسيميليان باير (هوفنهايم)، نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتس (أرسنال الإنجليزي)، توماس مولر (بايرن ميونيخ)، دنيز أونداف (شتوتجارت).