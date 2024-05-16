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الرياضة

«دلما التاريخي» يبحر بـ«رحلته السابعة» الاثنين المقبل

«دلما التاريخي» يبحر بـ«رحلته السابعة» الاثنين المقبل
17 مايو 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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حددت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً، الاثنين المقبل، الموافق 20 مايو، موعداً لانطلاق السباق التاريخي، على أن يكون يوم الثلاثاء 21 مايو يوماً احتياطياً، ويقام المهرجان الأضخم والأغلى في عالم السباقات البحرية برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث.
وأكد ماجد المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، أن موعد إقامة السباق تم اختياره بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد لتحديد اليوم الأمثل من أجل انطلاق رحلة السنيار من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة في الظفرة، وقال: «ستكون الانطلاقة يوم الاثنين القادم، على أن يكون الثلاثاء يوماً احتياطياً لإقامة المنافسة».
وكشف ماجد المهيري، عن أن هناك إجراءات حازمة وقوية في الفحص الفني، مطالباً جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية واللوائح والقوانين المنظمة للسباق من أجل أن يخرج السباق في المستوى المطلوب والمنشود.
وتوقع ماجد المهيري أن يسجل السباق انطلاقة قوية وناجحة، وأن يصل إلى المستوى الذي تنشده اللجنة للمشاركين كافة في أجواء مثالية لإقامة سباقات الشراع والمسافات الطويلة بالتحديد.
ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الحدث الرئيس في المهرجان والأطول من بين سباقات المحامل الشراعية، وتبلغ مسافته الكلية 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلومتراً، كما يعد هو السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بعدد من الجزر، حيث الانطلاقة من جزيرة دلما في البداية، ثم صير بني ياس، وبعدها جزيرة غشة، يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم، ثم الفطاير، وبعدها البزم، ثم الفيي، ثم مروح، وأخيراً جزيرة جنانه، قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة.

سباق مهرجان دلما التاريخي
مهرجان سباق دلما التاريخي
مهرجان دلما التاريخي
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