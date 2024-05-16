نهائي كأس رئيس الدولة.. الوصل والنصر يستعيدان «الذكرى الخالدة»

معتصم عبدالله (دبي)

يستعيد الوصل والنصر «الذكرى الخالدة» لحضور المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آخر مباريات نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» موسم 1985- 1986، حينما يلتقيان في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد بالعين، في نهائي نسخة الموسم الحالي 2023- 2024.

وتتجه الأنظار الليلة صوب استاد هزاع بن زايد «درة الملاعب» في «دار الزين»، التي تتزين لواحدة من أمسيات «وطن السعادة»، وتتأهب لكرنفال جديد وحاشد في «موعد سنوي» منتظر لنهائي «البطولة الأغلى»، والتي يعبر من خلالها الوسط الكروي والرياضي عن مشاعر الانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة.

وتبدو كل الظروف مؤاتية أمام اكتمال روعة النهائي في «القمة المنتظرة» بين الوصل والنصر، عطفاً على «الرغبة الجامحة» لـ«قطبي الديربي»، على معانقة «الكأس الأغلى» والغائبة عن خزائن الفريقين لمواسم عدة، حيث يطارد «الإمبراطور» لقبه الثالث، بعد التتويج موسمي 1986- 1987، و2006- 2007، في «النهائي 11» في تاريخ النادي العريق، والأول منذ آخر تأهل 2017- 2018 أمام العين 1-2.

في المقابل، يرفع «العميد» الذي يتأهب لخوض «النهائي 12» في تاريخه، والأول منذ موسم 2020- 2021 أمام شباب الأهلي 1-2، شعار «التتويج الخامس»، بعد فوزه باللقب الأغلى في أربع نسخ مواسم 1984- 1985 و1985- 1986 و1988- 1989 و2014- 2015.

وترفع الجاهزية الفنية لقطبي «ديربي بر دبي»، خلال الموسم الحالي، من حماس المشجعين على المدرجات، حيث يعيش الوصل الطامح إلى استحضار روح «الثنائية» الأخيرة في تاريخ النادي، من خلال التتويج بلقبي الدوري والكأس الأغلى 2006- 2007، واحداً من أفضل مواسمه على صعيد حقبة الاحتراف، بتصدره ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي، مع بقاء 4 جولات على الختام، فضلاً عن حظوظه الوافرة في التتويج بـ «الكأس الأغلى».

بدوره، استعاد «العميد» بريقه، مع قدوم الهولندي ألفريد شرودر الذي أعاد ترتيب أوراق «الأزرق»، صاحب الأداء المتصاعد، والذي أهل الفريق للتقدم إلى المركز الخامس في الترتيب العام للدوري، برصيد 38 نقطة، قبل حجز بطاقة التأهل إلى نهائي «البطولة الأغلى».

وتجمع الرغبة في «التتويج الأول» الثنائي ميلوش المدرب الصربي للوصل، والهولندي شرودر مدرب «العميد»، في مواجهة «الديربي» الثانية بين الغريمين، خلال الموسم الحالي، بعد تفوق الوصل 1-0 في الدور الأول للدوري، علماً بأن ميلوش تفوق على شرودر 3-1 في الدوري أيضاً، حينما كان الأخير مدرباً للعين.

وبرهن «قطبا الديربي» على رغبتهما الجادة في معانقة لقب «الكأس الأغلى»، من خلال المشوار المتميز، في طريق التأهل إلى نهائي النسخة الحالية، حيث تخطى الوصل عقبة الإمارات 7-1، والجزيرة 3-0، واتحاد كلباء 4-1، فيما جاء تأهل النصر على حساب خورفكان 1-0، عجمان 2-1، وشباب الأهلي 4-3 «بعد التمديد لشوطين إضافيين» في نصف النهائي.

وتتنوع «الأوراق الرابحة» على مستوى تشكيلة الفريقين، حيث يبرز في قائمة الوصل «الثلاثي» ليما وعلي صالح وخيمنيز، فيما يقود طموحات «العميد» المغربي عادل تعرابت، والكولومبي كيفن أجودلو، والمهاجم الإيطالي مانولو جابياديني، فيما يفتقد «الأزرق» جهود يوسف العامري بداعي الإيقاف.