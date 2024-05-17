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الرياضة

برشلونة يؤمن «الوصافة» بـ «قياسية لوبيز»!

برشلونة يؤمن «الوصافة» بـ «قياسية لوبيز»!
17 مايو 2024 07:56

برشلونة (أ ف ب)

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سجّل لاعب وسط برشلونة الشاب فيرمين لوبيز هدفين، ليقود النادي الكاتالوني إلى فوز صعب على حساب مضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2-0 ضمن المرحلة 36 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وبتسجيله في الدقيقتين 14 و67، بلغ ابن الـ 31 عاماً هدفه العاشر هذا الموسم مسجلاً رقماً قياسياً شخصياً في ليلة عانى فيها «البلاوجرانا» لتحقيق الفوز ضد ألميريا الذي تأكد هبوطه سابقاً.
وفي الساعات التي سبقت المباراة، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا لم يسافر لحضور المباراة في ألميريا لأنه لم يكن راضياً عن تصريحات المدرب تشافي هرنانديز قبل المباراة.
وكان تشافي قد سلط الضوء على الصعوبات المالية التي يواجهها النادي مقارنة بقوة ريال مدريد المتوج بطلاً لإسبانيا.
وفي يناير، وفي ظل معاناة الفريق فنياً، قال المدرب إنه سيرحل في نهاية الموسم، قبل أن يعدل عن رأيه الشهر الماضي، بعد تطوّر ملحوظ في أداء ونتائج الفريق، رغم خروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وجرّد الفريق الملكي نظيره الكاتالوني من لقب الدوري من دون صعوبة تُذكر، حيث تلقى الميرنجي خسارة واحدة طوال الموسم، ضامناً اللقب قبل 4 مراحل على نهاية الموسم، كما نجح ريال في بلوغ نهائي دوري الأبطال.
وأتاح الفوز لبرشلونة تعزيز مركزه الثاني بفارق أربع نقاط عن جيرونا الثالث، والذي سقط امام فياريال 0-1 في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، سقط ريال بيتيس في فخ التعادل أمام لاس بالماس 2-2 في مواجهة مثيرة.
ويُعد التعادل نتيجة مخيّبة بالنسبة لبيتيس الذي تراجع إلى المركز السابع بعد فوز ريال سوسيداد على فالنسيا 1-0، في ظل المعركة القائمة بين الفريقين للتأهل الى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
كما تعرّض صانع لعب بيتيس إيسكو للإصابة ليخرج من أرض الملعب في الدقيقة 39.
وبات سوسيداد يحتل المركز السادس برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة بيتيس السابع.

 

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برشلونة
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تشافي هيرنانديز
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