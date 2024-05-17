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الرياضة

الخليج يُصيب الاتحاد بـ «نقطة»!

الخليج يُصيب الاتحاد بـ «نقطة»!
17 مايو 2024 08:04

الرياض (أ ف ب)

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تعادل الاتحاد مع مضيفه الخليج 1-1، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
تقدم مهند الشنقيطي بالهدف الأول للاتحاد، وتعادل المصري محمد شريف لنادي الخليج.
ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 51 في المركز الخامس، بينما رفع الخليج رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.
وسجل البرتغالي جوتا هدفاً، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف بسبب تسلل جوتا الذي استغل تمريرة البرازيلي رومارينيو وسدد الكرة في المرمى.
وابتعد الطائي خطوة جديدة عن شبح الهبوط بفوزه على ضيفه الفتح 3-1، سجل للطائي الألماني روبرت باور، والغاني برنارد منساه «هدفين»، وسجل للفتح دجتنيني تفاريس من الرأس الأخضر.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الطائي إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 42 نقطة في المركز السابع.
وواصل الطائي تفوقه على الفتح في المواجهات المباشرة بينهما، حيث التقى الفريقان في الدوري ست مرات جميعها انتهت بفوز الطائي.
وفاز الرائد على الوحدة 1-0، وسجل كريم البركاوي هدف المباراة الوحيد، وارتفع رصيد الرائد إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما بقي الوحدة في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد.

 

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