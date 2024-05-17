«مفاجأة كبيرة» في قائمة فرنسا لـ «يورو 2024»!

باريس (أ ف ب)



عاد لاعب الوسط نجولو كانتي في «مفاجأة كبيرة» إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي أعلن عنها المدرب ديدييه ديشامب لخوض غمار كأس أوروبا لكرة القدم في يونيو المقبل في ألمانيا.

وغادر كانتي تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي، لينضم إلى الاتحاد السعودي، ولم يمثّل «الديوك» منذ يونيو 2022.

وقال ديشامب لقناة «تي إف 1 الفرنسية»: «لقد لعب موسماً كاملاً (عانى كانتي من الإصابة خلال فترة وجوده مع تشيلسي)، وإن لم يكن في إحدى البطولات الأوروبية، لأنه في السعودية».

وأضاف «لقد عاد إلى كامل لياقته، بفضل خبرته، أنا مقتنع بأن المنتخب الفرنسي سيكون أقوى مع كانتي».

وشكّل استدعاء كانتي الفائز بكأس العالم 2018 المفاجأة الأكبر في تشكيلة ديشامب، إذ إنّ خبرة اللاعب البالغ 33 عاماً تُساعد اللاعبين الشباب أمثال وارن-زائير إيمري وبرادلي باركولا اللذين سمّاهما ديشامب ضمن القائمة، بعد عروض رائعة مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

ويبقى تعويل المنتخب الفرنسي على اللاعبين المخضرمين أمثال كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، أوليفييه جيرو ومدافع أرسنال الإنجليزي ويليام صليبا.

وقال زائير إيمري لقناة «تي اف 1»: «سعيد للغاية لوجودي في القائمة، إنها إحدى أفضل المسابقات التي ألعبها مع فرنسا وأنا سعيد للغاية وفخور بتمثيل بلدي».

وبعد أن خسر نهائي كأس أوروبا 2016 على أرضه، قبل أن يخرج مبكرًا في نسخة 2021، يدخل المنتخب الفرنسي الى البطولة القارية أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 1984.

وتستهل فرنسا مشوارها في المسابقة في 17 يونيو بمواجهة النمسا، قبل أن تلتقي هولندا بعد أربعة أيام لتختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام بولندا في 25 من الشهر نفسه.

فيما يأتي التشكيلة:

- حراس المرمى: ألفونس أريولا (وستهام الإنجليزي)، مايك ماينان (ميلان الإيطالي)، برايس سامبا (لنس)

- للدفاع: جوناثان كلاوس (مرسيليا)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، ويليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، تيو هرنانديز (ميلان)، فرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الالماني).

- للوسط: نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جيرمان)، ويوسف فوفانا (موناكو)

- للهجوم: كيليان مبابي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبلي وراندال كولو مواني (سان جيرمان)، كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي) واوليفييه جيرو (ميلان)