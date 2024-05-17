الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تن هاج يضع «شو» في «الشك»!

تن هاج يضع «شو» في «الشك»!
17 مايو 2024 08:24

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هالاند يرفع راية التحدي
كومان يضم «المصاب» إلى قائمة هولندا!


تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الدولي لوك شو مع منتخب إنجلترا في كأس أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا في يونيو المقبل بسبب الإصابة، وفقاً لما قاله مدربه في مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاج.
ولم يلعب شو البالغ 28 عاماً سوى 15 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة، فكان ظهوره الأخير أمام لوتون تاون في 18 فبراير.
وكان من المتوقّع أن يعود مدافع «الشياطين الحمر» بداية مايو بعد إصابة عضلية، لكن من المرجّح الآن أن يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا في 25 الشهر الحالي.
ويُعلن جاريث ساوثغايت مدرب المنتخب الإنجليزي قائمة اللاعبين المستدعيين إلى كأس أوروبا بعد النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي، ما يعني أن شو يواجه سباقاً مع الزمن للتعافي والحصول على مكانٍ في القائمة.
وكشف تن هاج أن شو تعرّض لانتكاسة في عملية إعادة تأهيله بعد تعافيه من الإصابة، ما أخّر موعد عودته إلى الملاعب.
قال قبل مواجهة برايتون الأحد في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري «بالنسبة لمنتخب إنجلترا لا يُمكنني أن أقول (ما إذا كان سيصبح جاهزاً)، لست أنا من يُحدّد».
وأضاف «لكن بالنسبة لنهائي الكأس، نحن نعمل على الموضوع، وأعتقد أن هاري ماجواير لديه فرصة بأن يكون متاحاً».
وغاب ماجواير عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة عضلية أيضاً.
وتابع الهولندي «حالة لوك أكثر تعقيداً، في هذه اللحظة، لنقل أن حظوظه أقل في اللعب لكن لا يزال هناك فرصة ضئيلة».
ويلعب منتخب «الأسود الثلاثة» مباراتين مع البوسنة والهرسك في 3 يونيو ثم أيرلندا في السابع منه، قبل السفر إلى ألمانيا حيث يبدأ مشواره بمواجهة صربيا في 16 الشهر عينه، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم سلوفينيا والدنمارك أيضاً.

 

إنجلترا
كأس أمم أوروبا
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
لوك شو
كأس إنجلترا
آخر الأخبار
أشخاص يركضون تحت المطر أثناء عاصفة رعدية في هيوستن، تكساس
الأخبار العالمية
قتلى بعاصفة "استثنائية" في الولايات المتحدة
اليوم 10:07
أرشيفية
الأخبار العالمية
موسكو تعترض عدداً من المسيرات خلال الليل
اليوم 09:36
هالاند يرفع راية التحدي
الرياضة
هالاند يرفع راية التحدي
اليوم 09:30
شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من عمليات احتيالية عند البيع عبر الإنترنت
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من عمليات احتيالية عند البيع عبر الإنترنت
اليوم 09:28
كومان يضم «المصاب» إلى قائمة هولندا!
الرياضة
كومان يضم «المصاب» إلى قائمة هولندا!
اليوم 09:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©