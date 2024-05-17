تن هاج يضع «شو» في «الشك»!

لندن (أ ف ب)



تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الدولي لوك شو مع منتخب إنجلترا في كأس أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا في يونيو المقبل بسبب الإصابة، وفقاً لما قاله مدربه في مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاج.

ولم يلعب شو البالغ 28 عاماً سوى 15 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة، فكان ظهوره الأخير أمام لوتون تاون في 18 فبراير.

وكان من المتوقّع أن يعود مدافع «الشياطين الحمر» بداية مايو بعد إصابة عضلية، لكن من المرجّح الآن أن يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا في 25 الشهر الحالي.

ويُعلن جاريث ساوثغايت مدرب المنتخب الإنجليزي قائمة اللاعبين المستدعيين إلى كأس أوروبا بعد النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي، ما يعني أن شو يواجه سباقاً مع الزمن للتعافي والحصول على مكانٍ في القائمة.

وكشف تن هاج أن شو تعرّض لانتكاسة في عملية إعادة تأهيله بعد تعافيه من الإصابة، ما أخّر موعد عودته إلى الملاعب.

قال قبل مواجهة برايتون الأحد في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري «بالنسبة لمنتخب إنجلترا لا يُمكنني أن أقول (ما إذا كان سيصبح جاهزاً)، لست أنا من يُحدّد».

وأضاف «لكن بالنسبة لنهائي الكأس، نحن نعمل على الموضوع، وأعتقد أن هاري ماجواير لديه فرصة بأن يكون متاحاً».

وغاب ماجواير عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة عضلية أيضاً.

وتابع الهولندي «حالة لوك أكثر تعقيداً، في هذه اللحظة، لنقل أن حظوظه أقل في اللعب لكن لا يزال هناك فرصة ضئيلة».

ويلعب منتخب «الأسود الثلاثة» مباراتين مع البوسنة والهرسك في 3 يونيو ثم أيرلندا في السابع منه، قبل السفر إلى ألمانيا حيث يبدأ مشواره بمواجهة صربيا في 16 الشهر عينه، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم سلوفينيا والدنمارك أيضاً.