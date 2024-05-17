شفيونتيك وسابالينكا.. «النهائي الناري»

روما (أ ف ب)



بلغت البولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، بعد فوزها على الأميركية كوكو جوف الثالثة 6-4 و6-3، فيما ضربت معها البيلاروسية أرينكا سابالينكا موعداً نارياً، إثر تخطيها الأميركية الأخرى دانييل كولينز.

ولدى الرجال، أقصى التشيلي نيكولاس ياري والأميركي تومي بول كلا من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن عالمياً والبولندي هوبرت هوركاتش التاسع من الدور ربع النهائي.

وستلعب شفيونتيك «22 عاماً» المتوّجة باللقب عامي 2021 و2022 المباراة النهائية السبت، بمواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية الفائزة على الأميركية دانييل كولينز «15» 7-5 و6-2.

في حال فوزها في النهائي، تصبح شفيونتيك ثاني لاعبة تفوز بدورتي مدريد وروما توالياً في موسم واحد، بعد الأسطورة الأميركية سيرينا ويليامز عام 2013.

قالت البولندية التي لم تخسر أي مجموعة في الدورة واستغرق فوزها الأخير ساعة و45 دقيقة «لا أفكّر بالثنائية، أخوض المباريات واحدة تلو الأخرى وأحاول أن أبقى مسترخية قدر الإمكان، أريد فقط أن ألعب أفضل كرة مضرب لي في النهائي».

وأضافت بعد فوزها العاشر على منافستها الأميركية في 11 لقاءٍ بينهما «لا أفكّر بأرقامٍ قياسية، لا أفكّر بالإحصائيات والتاريخ، لا يزال هناك عمل يجب القيام به».

ومن ناحية أخرى، لحقت سابالينكا بشفيونتيك إلى النهائي المرتقب، بعد أن تفوّقت على كولينز التي تمرّ في فترة رائعة، حيث فازت بـ 19 من أصل 20 مباراة متتالية، قبل لقائهما في نصف النهائي.

ولدى الرجال، واصل التشيلي نيكولاس ياري الـ 24 عروضه النارية، وأقصى تسيتسيباس، بعد أن تغلب عليه 3-6 و7-5 و6-4.

وهذه المرة الاولى التي يبلغ فيه ياري هذا الدور ضمن إحدى دورات الألف نقطة.

وبعد أن فاز تسيتسيباس في المجموعة الأولى، مما بدا أنّه في طريقه إلى تحقيق فوز سهل، خصوصاً عندما كانت الثانية متقاربة 3-3، تمكن التشيلي من قلب تأخره من 0-40 في لحظة مفصلية للمباراة.

وأظهر اللاعب البالغ 28 عاماً ثباتاً ذهنياً طوال ساعتين و38 دقيقة من الإثارة المتواصلة على أرض الملعب، ليتمكن من حسم النتيجة والمباراة.

وقال ياري بعد المباراة «أعتقد أن التغلب على ستيفانوس على الملاعب الترابية يعد إنجازاً جيداً.

وأضاف «سعيد بالتأكيد بمعركتي، بالطريقة التي لعبت بها وكيف حافظت على نفسي».

وضرب ياري موعداً في المربع الذهبي مع الأميركي تومي بول الـ 16 الذي بلغ بدوره إحدى الدورات التي تقام على ملاعب ترابية للمرة الأولى في مسيرته، عقب فوزه على حساب هوركاتش 7-5، 3-6 و6-3.

ويُعد بول أول لاعب أميركي يبلغ المربع الذهبي في دورة روما منذ رايلي أوبيلكا عام 2021.

وجاءت المباراة متقلبة ومتقاربة، ولم تُحسم سوى في الرمق الأخير، حيث استغرق الشوط الأخير للمباراة 15 دقيقة، فيما امتد اللقاء لساعتين وثلاثة أرباع الساعة.

وشهدت المباراة تبادل كسر الإرسال 13 مرة، في حين حقق بول 29 كرة رابحة و41 خطأ غير مباشر، مقابل 22 و44 تواليًا لهوركاتش.

وقال بول «لقد بدأتُ بشكل جيد، لكن الأمر أفلت مني في المجموعة الثانية وفي بداية الثالثة».

وأضاف «كان عليّ أن أبقى في أجواء المباراة، لقد وجدت الطاقة اللازمة لرفع مستواي من جديد».

ولم ينجح هوركاتش الذي أقصى الإسباني رافايل نادال في الدور الثاني، في مواصلة تألقه، بعد فوزه بلقب دورة إيستوريل الشهر الماضي، وتلقى خسارته الثالثة فقط على الملاعب الترابية هذا الموسم.

وسبق للتشيلي الآخر أليخاندرو تابيلو والألماني ألكسندر زفيريف أن حسما تأهلهما لمواجهة مباشرة بينهما في نصف النهائي الآخر.

وأصبح ياري وتابيلو أول ثنائي تشيلي يصل إلى الدور قبل النهائي في إحدى دورات «ايه تي بي» منذ عام 2006، حين بلغ فرناندو جونزاليس ونيكولاس ماسو نصف النهائي دورة تشيلي.