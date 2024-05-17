كومان يضم «المصاب» إلى قائمة هولندا!

أمستردام (رويترز)



اختار رونالد كومان مدرب هولندا تشكيلة مبدئية تشمل 30 لاعباً استعداداً للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم، من بينهم فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة المصاب، والقائد السابق جورجينيو فينالدم.

ولم يخض دي يونج مباريات مع برشلونة منذ قرابة شهر للإصابة في الكاحل، ولكن سيتم تقييم حالته، بينما عاد فينالدم (33 عاماً) لاعب الاتفاق السعودي إلى التشكيلة في مارس بعد غياب دام تسعة أشهر.

وانضم المهاجم الأساسي ممفيس ديباي، الذي شارك في أربع مباريات مع المنتخب منذ كأس العالم 2022 في قطر بسبب الإصابات، إلى تشكيلة المدرب كومان.

واستدعى كومان ثلاثي ليفربول المؤلف من المدافع فيرجيل فان دايك ولاعب الوسط رايان جرافنبرخ والمهاجم كودي جاكبو. ولم ينضم جرافنبرخ لتشكيلة المنتخب منذ أكثر من عام.

وتغيب الجناج نوا لانج والظهير يورن تيمبر ولاعب الوسط المدافع ماتس فيفر والمهاجم جوشوا زيركزي عن القائمة التي سيتم تقليصها إلى 26 لاعباً حين يعلن كومان التشكيلة النهائية يوم 29 مايو.

وتخوض هولندا مباريات ودية أمام كندا في السادس من يونيو وأيسلندا بعدها بأربعة أيام.

وتفتتح هولندا مشوارها في بطولة أوروبا أمام بولندا في هامبورج يوم 16 يونيو، قبل مواجهة فرنسا والنمسا ضمن المجموعة الرابعة.

وجاءت التشكيلة المبدئية لمنتخب هولندا على النحو التالي.

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينوورد) مارك فليكن (برنتفورد) بارت فيربروجن (برايتون آند هوف ألبيون) نيك أولي (سبارتا روتردام).

المدافعون: نيثن آكي (مانشستر سيتي) دالي بليند (جيرونا) فيرجيل فان دايك (ليفربول) دينزل دمفريس (إنتر ميلان) جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن) لوتشاريل جيرترويدا (فينوورد) ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ) إيان ماتسن (بروسيا دورتموند) ميكي فان دي فن (توتنهام هوتسبير) ستيفان دي فري (إنتر ميلان).

لاعبو الوسط: رايان جرافنبرخ (ليفربول) فرينكي دي يونج (برشلونة) تون كوبمينرس (أتلانتا) تيجاني ريندرز (ميلان) مارتن دي رون (أتلانتا) ييردي سكوتن (أيندهوفن) تشافي سيمونز (لايبزج) كوينتن تيمبر (فينوورد) جوي فيرمان (أيندهوفن) جورجينيو فينالدم (الاتفاق).

المهاجمون: ستيفن برجفاين (أياكس) بريان بروبي (أياكس) ممفيس ديباي (أتليتيكو مدريد) كودي جاكبو (ليفربول) دونييل مالين (بروسيا دورتموند) فاوت فيخورست (هوفنهايم).