هالاند يرفع راية التحدي

أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح «ماكينة الأهداف» النرويجية إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أفضل «فورمة» وأكثر جاهزية من أي وقت مضى هذا الموسم، وظهر ذلك واضحاً خلال مباراة الجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي «البريميرليج» أمام توتنهام على أرضه، حيث نجح «الفتى الذهبي» في تسجيل هدفين، أحدهما من ضربة جزاء، منحاً الفوز لـ «السيتي» والانفراد بصدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أرسنال المنافس الوحيد على البطولة، ليقترب «البلومون» أكثر من الفوز باللقب الرابع على التوالي، والسادس في عهد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني.

وأثبت هالاند للجميع أنه حاضر دائماً في المواقف الصعبة والحاسمة، كما اقترب كثيراً من الفوز بـ «الحذاء الذهبي» الثاني على التوالي، كأفضل هداف في الدوري.

وحرص هالاند، قبل مباراة الجولة الأخيرة المهمة في الدوري أمام وستهام يونايتد «الأحد»، على أن يوجه رسالة تحدٍ عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ونشر معها صورة له، وقال فيها: العمل لم ينته بعد، في إشارة إلى إنهاء الموسم بحسم لقب الدوري، وأيضاً الفوز بكأس إنجلترا.

وذكر موقع جول العالمي أن فوز «السيتي» على وستهام يمنحه لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، من دون النظر إلى نتيجة مباراة أرسنال أمام إيفرتون في التوقيت نفسه، كما أنه يفتح «شهية» الفريق للفوز على جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس 25 مايو الجاري، ليحقق بذلك «الثنائية».

وأضاف الموقع أن «المدفعجية» من جانبه يحلم بتعثر مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة، لينتزع اللقب منه في حالة فوز أرسنال على إيفرتون، إذ أن فارق الأهداف وقتها سيكون لمصلحة الفريق اللندني.

ويتصدر إيرلينج هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 27 هدفاً يليه في المركز الثاني كول بالمر لاعب تشيلسي «22 هدفاً»، ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل «20 هدفاً»، وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا «19هدفاً»، بالتساوي مع دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، ومحمد صلاح 18هدفاً، ثم سون لاعب توتنهام 17هدفاً، بالتساوي مع فيل فودين جناح مانشستر سيتي.