مينيسوتا يسحق دنفر ويفرض مباراة سابعة



لوس أنجلوس (أ ف ب)



ألحق مينيسوتا تمبروولفز خسارة ساحقة بدنفر ناجتس حامل اللقب الموسم الماضي 115-70 معادلاً سلسلة المواجهات بينهما 3-3، وفارضاً مباراة سابعة حاسمة تقام على أرض دنفر الأحد.

وتألق في صفوف الفائز أنتوني ادواردز الذي سجل 27 نقطة مع 4 متابعات، ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف جايدن ماكدانييلز 21 نقطة.

في المقابل، خيب نجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب موسم 2023-2024 الآمال باكتفائه بـ22 نقطة، مع 9 متابعات، وبنسبة أقل من 50 في المئة في النجاح في التسديدات «9 من اصل 19»، ولم يكن زميله جمال موراي بأفضل بتسجيله 10 نقاط فقط.

وعموماً، نجح دنفر في 30 في المئة من تسديداته باتجاه سلة مينيسوتا.

وعلق إدواردز عن إمكانية حسم فريقه للمواجهة ضد دنفر بقوله «أتطلع قدماً لذلك»، وكان لسان حال زميله ماكدانييلز مماثلاً بقوله: «سنحاول الاستمرار في هذا الزخم في المباراة التالية لكن الأمور لم تنته بعد».

وضرب مينيسوتا بقوة في الربع الأول، ليتقدم 31-14، قبل أن تتساوى الكفة في الربع الثاني الذي بدأه دنفر بقوة، مسجلاً 13 نقطة توالياً، مقلصاً الفارق، لكن مينيسوتا أنهى الشوط الأول متقدماً 59-40.

وبقيت الأفضلية لمينيسوتا في الربعين الثالث والرابع «27-21 و29-9 توالياً» ليخرج بفوز ساحق، حيث بلغ الفارق 45 نقطة.

وصرح مدرب دنفر مايكل مالون بعد المباراة: «قلت للاعبي فريقي، خلال فترة الاستراحة بأننا نتلقى الضربات، لأننا لا نهتم بالكرة، لا نقوم بالمتابعات، ونلعب بلا قوة جسدية وبلا قتالية».

وتابع «قام الفريق المنافس بفعل ما يجب القيام به ليبقي على آماله في هذه المواجهة».