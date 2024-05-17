سالم عبدالرحمن يتصدر «ماسترز للشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



تصدر سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا ونادي الشارقة للشطرنج، قمة بطولة الشارقة ماسترز الدولية السابعة، والتي ينظمها النادي، بعدما واصل تألقه، بالفوز الثالث على السلوفيني فلاديمير فيدوسييف المصنف دولياً «2701» نقطة، ورفع رصيده إلى النقطة الثالثة.

وافتتح هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي مجريات الجولة الثالثة، بحضور دانيال نورمان المدير العام لفندق سنترو الشارقة، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان، وعبدالله مراد عيسى، مدير البطولة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي.

وأثنى هشام علي الطاهر على جهود فريق العمل القائم على تنظيم البطولة، مشيراً إلى تطور مستواها من عام إلى آخر، واستقطابها لأفضل اللاعبين على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أهم البطولات في الدولة.

وأبدى الطاهر سعادته بوجود في أكبر نادٍ للشطرنج بالعالم، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، كما توجه بالشكر للاتحاد العربي، ممثلاً برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، على الدعم الكبير لاستضافة واستقطاب اللاعبين واللاعبات العرب بمختلف مراحلهم السنية للمشاركة في البطولة.

وأسفرت بقية النتائج، عن تعادل الإيراني أمين طبطبائي حامل لقب الشارقة ماسترز بنسختها الرابعة مع الروسي مورزين فولودار على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثالثة تمكن الأميركي هانس نيمان من حصد انتصار مهم في جولته الثالثة على اليوناني نيكولاس ثيودور.

وعلى الطاولة الرابعة، فاز الهندي أرافيند تشيثامبار على البولندي مارسين كريزانوفسكي، وعلى الطاولة الخامسة، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، فاز الهندي بورانيك أبهيمانيو على الإيراني بارهام مقصودلو بطل العالم للشباب، فيما انتهى لقاء الطاولة السادسة بالتعادل بين الصيني يو يانجي مع الفرنسي أندريا ماوريزي.

وفي بطولة المستقبل التي تقام بالتزامن مع الماسترز، واصل راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة، سلسلة عروضه القوية، وتمكن من حصد فوزه الثالث على التوالي على حساب اللبناني رونال مغمس، كما فاز زميله أحمد بامطرف على الكولومبية ايزابيلا بريتو، وخسر المصنف الأول الليبي محمد أبو رزيقة جولفي، على يد الهندي جوريش أكار، ليتوقف رصيد الليبي عند نقطتين، وفاز المصري رامز سمير على حساب الهندي رانا فيفان.

وعلى الطاولة الثالثة، تمكن الأذربيجاني علي زاده أكشين من الفوز على الأرميني ميكائيل مارجاريان، وعلى الطاولة الرابعة فاز السوري حمزة مسعود على العماني خلفان الحوسني، وعلى الطاولة الخامسة، حصد الأذربيجاني يونس محمد زاده انتصاراً صريحاً على مواطنه أسناد زادة.