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الرياضة

«الفيفا» يتمسك بمونديال الأندية رغم التهديدات!

«الفيفا» يتمسك بمونديال الأندية رغم التهديدات!
17 مايو 2024 11:05

 
لندن (د ب أ)

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وصف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، احتمال نشوب خلاف قانوني بشأن خطط الاتحاد لإقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً صيف العام المقبل بأنه «نقاش عقيم».
وتلقى فيفا تهديدات بأنه سيواجه إجراءات قانونية من رابطة الدوريات العالمية، التي يرأسها ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، إذا لم يتم إعادة جدولة البطولة الموسعة، التي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة في يونيو، ويوليو 2025.
ولم يظهر إنفانتينو أي نية للتراجع عندما ألقى كلمة أمام الاتحادات الأعضاء في «الفيفا» خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، المقام في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال إنفانتينو «حتى مع إقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد الذي يشارك فيه 32 فريقاً، وتقام به 63 مباراة كل 4 سنوات، فإن (الفيفا) ينظم نحو 1% فقط من إجمالي مباريات الأندية الكبرى في العالم.
أما جميع اللقاءات الأخرى، فإن 98 أو 99% منها، يتم تنظيمه بواسطة الدوريات والاتحادات القارية المختلفة وهذا أمر جيد. أضاف إنفانتينو في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: ولكن هنا يأتي الأمر، إن نسبة 1 أو 2% من المباريات التي ينظمها «الفيفا» تمول كرة القدم في جميع أنحاء العالم، الإيرادات التي نحققها لا تذهب فقط لعدد قليل من الأندية في بلد واحد، الأرباح التي ندرها تذهب إلى 211 دولة حول العالم.
وتابع: لا توجد منظمة أخرى تفعل ذلك. لذا آمل أن تؤدي هذه الأرقام التي يمكنكم التحقق منها بالطبع لإيقاف هذا النقاش العقيم الذي لا معنى له حقا، والتركيز على ما يتعين علينا القيام به، وما هي مهمتنا التي تتمثل في تنظيم الفعاليات والمسابقات وتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، لأن 70% من الاتحادات الأعضاء بالاتحاد لن يكون لديها كرة قدم دون الموارد التي تأتي مباشرة من «الفيفا».
وجاء في رسالة موجهة لإنفانتينو من جانب رابطة الدوريات العالمية وفيفبرو أن جدول مباريات كرة القدم فاق مرحلة التشبع الآن. وكشفت الرسالة أن التغييرات في أجندة البطولات مثل إقامة مونديال الأندية بشكلها الجديد وزيادة عدد المشاركين بكأس العالم وإضافة بطولة كأس الإنتركونتيننتال تسببت في «ضرر اقتصادي» للمسابقات المحلية، ودفعت اللاعبين «إلى ما هو أبعد من حدودهم».
وأعلن إنفانتينو أيضاً عن خطط لإقامة مهرجان جديد لكرة القدم تحت 15 عاماً بمشاركة فرق من جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، وتحدث عن احتمال إقامة «كأس العالم للأساطير» لنجوم الساحرة المستديرة السابقين.

مونديال الأندية
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو
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