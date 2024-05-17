«سباق الكبار» في «مربع ذهب» كأس الإمارات للسلة



علي معالي (دبي)



تقام مباراتان يوم السبت، في ذهاب نصف نهائي كأس الإمارات للسلة، يحل الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي في دبي، ويستضيف الوصل على ملعبه فريق النصر، في الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يجرى الإياب الثلاثاء المقبل، والفائز في مجموع المباراتين يتأهل إلى نهائي لآخر بطولات موسم الرجال المقرر لها الجمعة المقبل.

وتعتبر مباراة شباب الأهلي والشارقة سباقاً جديداً بين الفريقين الكبيرين، ويبحث «الملك» عن لقب، بعد خروجه «خالي الوفاض» حتى الآن من بطولات الموسم، بعد تراجع المستوى والترتيب في الدوري واحتلال المركز الرابع، رغم الكفاءات على مستوى اللاعبين والجهازين الفني والإداري، في حين يبحث «الفرسان» عن الاقتراب أكثر من بطولة جديدة، بعد التتويج بلقب الدوري، متسلحاً بمجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب أصحاب المستويات العالية.

وتُوج «الفرسان» في بداية الموسم بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي كانت مؤجلة من الموسم الماضي.

وفي المباراة الثانية، التي تعتبر ديربياً مثيراً بين الوصل والنصر، فإن كل فريق لديه طموح الاقتراب أكثر من اللقب، حيث يخطط «الإمبراطور» إلى خطف الكأس، بعد غيابه عن منصات التتويج منذ فترة، وفي المقابل فإن «العميد» يبحث عن ثاني ألقابه، بعد فوزه مؤخراً بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ودائماً ما تشهد مواجهات الفريقين المتعة والإثارة لوجود مواهب بين صفوفهما.