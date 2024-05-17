كايو إدواردو: «النمور» ينتظر «الفهود»



علي معالي (دبي)



فرض البرازيلي كايو إدواردو «21 عاماً» نفسه على تشكيلة اتحاد كلباء في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الجولات الست الأخيرة، حيث شارك أساسياً في 5 مباريات منها، وهو ما جعله يشعر بالثقة الكبيرة وتقديم أفضل ما لديه.

ولعب كايو دوراً مؤثراً في وسط «النمور» في مباراة العين، والتي انتهت لمصلحة اتحاد كلباء بهدف، وهو ما جعل اللاعب يعترف بأن الانتصار المهم على فريق بحجم «الزعيم» له دوافع معنوية كبيرة قبل لقاء الوصل في الجولة المقبلة.

قال كايو: إذا نجحنا في تكرار الفوز في الجولة المقبلة تكون الثانية على التوالي أمام فريقين كبيرين، وما حققناه أمام العين يعد دافعاً مهماً لنا أمام الوصل متصدر الدوري والأقرب للفوز باللقب، وانطلاقة مهمة لتحسين الترتيب في المسابقة، ولو نجحنا في تخطي «الإمبراطور» لن يكون انتصاراً عادياً، وهي مباراة ندخلها بحماس ومعنويات عالية.

وعن مباراة العين قال: تمكنت من المساهمة في العودة بنتيجة مهمة للفريق، حيث كنا نواجه بطلاً كبيراً، وهو الأفضل في الترتيب، ولعبنا بطريقة منظمة والهدف المبكر أسهم في رفع معنوياتنا وحماسنا داخل الملعب.

ودفع الفوز الأخير اتحاد كلباء إلى احتلال المركز العاشر في الدوري برصيد 24 نقطة، وشارك كايو إدواردو المولود في ريو دي جانيرو، في 14 مباراة خلال هذا الموسم منها 8 مرات أساسياً، بواقع 857 دقيقة.