العين يجهز «الأوراق الرابحة» لنهائي «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)



قرر الجهاز الفني للعين بقيادة الأرجنتيني كريسبو، استغلال مباريات الدوري، خلال الفترة الحالية، لتجهيز لاعبيه لإياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام يوكوهاما الياباني يوم السبت المقبل، بهدف الارتقاء بالمستويين الفني والبدني لجميع عناصر الفريق والبدلاء المتاحين للمشاركة، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأساسيين، عبر الدفع بهم في جزء من المباريات، كما حدث مع كاكو، الذي شارك في مباراة اتحاد كلباء ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بدلاً من سعيد جمعة، بالإضافة إلى ماتياس بالاسيوس الذي لعب بدلاً من خالد البلوشي.

ويواصل «الزعيم» في القمة أمام الوحدة يوم الاثنين المقبل، الدفع بتشكيلة مختلطة بين عناصر من الأساسيين وآخرين من دكة البدلاء، كما يتم منح الفرصة لعدد من الأساسيين بشكل جزئي وتدريجي، بما يسهم في استمرار حساسية المباريات لجميع العناصر، والحفاظ على اللياقة البدنية والفنية لأهم اللاعبين المؤثرين في أداء «البنفسج» بالمحفل القاري.

وخسر العين أمام اتحاد كلباء بهدف، وتجمد رصيده عند 39 نقطة، في الترتيب الرابع للدوري، وذلك بعدما بدأ «الزعيم» في تطبيق سياسة إعفاء الأساسيين من المشاركة في الجولات الماضية، بهدف تجهيزهم لنهائي دوري الأبطال.

ويعمد كريسبو عبر تلك الفلسفة التكتيكية، إعادة توظيف وتجهيز «الأورق الرابحة»، خلال المباريات المحلية، وهو ما حدث مع لابا كودجو العائد من الإصابة، والذي لا يزال بعيداً عن حساسية المباريات، حيث تم منحه فرصة للمشاركة، ولكنه لم يستعد مستواه بشكل كامل، ويحاول الجهاز الفني حالياً منح الفرصة لسلطان الشامسي، ليكون أحد الخيارات الرابحة فنياً، وربما يتم الدفع به في جزء من مباراة يوكوهاما بديلاً للابا، بالإضافة إلى وجود عناصر قادرة على المشاركة، ويتم التركيز عليها لرفع كفاءتهم الفنية، مثل عبد الكريم تراوري وجوسنا.

من جهته، أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن الأمور بدت واضحة في مواجهة اتحاد كلباء، بسبب حرص الجهاز الفني على إتاحة الفرصة للاعبين الأقل في معدل المشاركة بالمسابقات الرسمية، خصوصاً أنهم جزء لا يتجزأ من فريق العين الكبير، ولفت إلى أن الجهاز الفني يسعى لأن يرفع مستوى الجميع، وتجهيز 23 لاعباً على المستوى نفسه، ليتم اختيار أفضل وأكثر العناصر التي لديها الحضور البدني والفني في اللقاء الإياب المرتقب بنهائي دوري الأبطال، لاسيما البدلاء الذين يتم إشراكهم وقت الحاجة.

وأضاف «حرصنا على منح اللاعبين الأساسيين الراحة أمام اتحاد كلباء، هم في أمس الحاجة لها حالياً، قبل مواجهة إياب نهائي الأبطال، ونتطلع خلال الاستحقاقات القادمة على حصد أفضل النتائج، لتحسين ترتيبنا في الدوري، وحيث لا تزال الفرصة متاحة ذلك».