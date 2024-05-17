ليفركوزن يطرق أبواب التاريخ



برلين (أ ف ب)



يتطلّع باير ليفركوزن المتوّج للمرّة الأولى في تاريخه بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم إلى إنجاز غير مسبوق، وإنهاء الموسم بكامله دون هزيمة، فيما يمني أونيون برلين النفس بتجنّب كأس الهبوط المرّة في المرحلة 34 الأخيرة «السبت».

ويملك فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو فرصة أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني ينهي موسماً بكامله في «البوندسليجا» من دون أي هزيمة، عندما يواجه أوجسبورج «السبت».

ولم ينجح حتى العملاق بايرن ميونيخ في فتراته الذهبية من تحقيق هذا الإنجاز.

وتمكّن ليفركوزن من الوصول إلى هذه المرحلة من الموسم، من دون أن يتلقى أي خسارة في جميع المسابقات، ليصل إلى المباراة رقم 50 من دون هزيمة في أوروبا، وهو رقم قياسي، في الوقت الذي بلغ فيه أيضاً نهائي كأس ألمانيا، ونهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ما يظهر مدى روعة الموسم الذي خاضه.

وبحال فوزه، يملك ليفركوزن فرصة الوصول إلى نقطته الـ 90 من 34 مباراة، ليعادل ثاني أعلى مجموع من النقاط في تاريخ الكرة الألمانية.

قال مهاجمه التشيكي باتريك شيك، إنّ المباراة «مثل النهائي»، فيما رأى زميله وقائد الفريق الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي أنّ الفريق يضع نصب عينيه «الخلود».

وبمعزل عن النتيجة، سيحمل ليفركوزن درع الدوري السبت، فقال هراديتسكي، إنّه سيكون «حذراً» كي لا يحمله بطريقة معاكسة، كما فعل قائد شتوتجارت، البرتغالي فرناندو ميرا عام 2007.

وفي العاصمة برلين، يحتاج أونيون الذي واجه ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في ديسمبر، إلى الفوز على فرايبورج الثامن، آملاً في الوقت عينه أن تسير النتائج الأخرى في مصلحته لتجنب الهبوط.

وفاز أونيون في الجولة الأخيرة على أرضه الموسم الماضي، ليحتل المركز الرابع، ويتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة، ويواصل نهضة الفريق بعد صعوده عام 2019.

نجح أونيون في استهلال الموسم متصدراً بعد أول مرحلتين، قبل أن يسقط إلى القعر، عقب سلسلة من تسع هزائم متتالية.

يحتاج فريق العاصمة إلى نقطة للاحتفاظ بمركزه السادس عشر، والإبقاء على آماله في الصمود بدوري الأضواء من خلال خوض ملحق أمام ثالث الدرجة الثانية، فورتونا دوسلدورف.

ويمرّ دوسلدورف الذي يتسع ملعبه ل 52 ألف متفرّج في مرحلة تألق، حيث لم يخسر في دوري «البوندسليجا 2» منذ أوائلفبراير الماضي.

وبالنسبة لأونيون، فحتى الفوز لن يكون كافياً لضمان الولوج إلى منطقة الأمان، وسيكون بمأمن فقط في حال خسر ماينز الخامس عشر الذي يبتعد عنه بنقطتين، ويواجه فولفسبورج أو بوخوم الرابع عشر (33 نقطة) الذي يحلّ ضيفاً على فيردر بريمن.

وقال مدرّب فرايبورج كريستيان شترايش الذي يختم مع نهاية الموسم مسيرة مع الفريق دامت 14 عاماً بمواجهة أونيون السبت، وقال إنّ «فريقه سيلعب من أجل الفوز».

وتابع «بالنسبة لأونيون، يتعلق الأمر بالبقاء في الدوري، يفعلون كل شيء من أجل البقاء، ونفعل كل شيء من أجل أن ننهي الموسم بأفضل طريقة».

ويستضيف بوروسيا دورتموند الذي بلغ نهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد الإسباني نظيره دارمشتات متذيّل الترتيب في اللقاء الأخير لقائده ماركو رويس على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بعد إعلان رحيله في نهاية الموسم.

وسيضمن بايرن ميونيخ، نظرياً، المركز الثاني حتى وإن تعادل أمام هوفنهايم.

لاعب تحت المجهر: كريستوفر تريمل (أونيون برلين) مدّد قائد أونيون برلين كريستوفر تريمل عقده مع الفريق المهدّد بالهبوط لعام واحد حتى 2025، ووعد بأنّ القصّة «لم تنته بعد».

انضمّ تريمل إلى أونيون عام 2014 وهو اللاعب الوحيد المتبقي من تاريخ وصول النادي إلى الدرجة الأولى عام 2019.

وبلغ المدافع النمساوي مع الفريق مرتبة غير مسبوقة، وقال «معاً حققنا أكثر من أي شيء تصوّرناه، إلى جمهور أونيون، أنا باق».

