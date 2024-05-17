«نزال القرن» بين فيوري وأوسيك في السعودية



الرياض (أ ف ب)



يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوسيك، في مواجهة تاريخية توصف بأنها «معركة جيل» في السعودية، في أوّل نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عاماً.

يصل البريطاني الزئبقي والأوكراني العنيد إلى العاصمة السعودية الرياض دون هزيمة، وكل منهما يتطلع إلى أن يصبح أول بطل عالم في الملاكمة بأربعة أحزمة.

ويحمل فيوري «35 عاماً»، لقب المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» في الوزن الثقيل، فيما أحرز منافسه الأوكراني البالغ 37 عاماً ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى، وهي الاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف»، رابطة الملاكمة العالمية «دبليو بي أيه»، ومنظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو».

وسيكون الفائز في النزال أوّل بطل عالمي موحّد للوزن الثقيل، منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999، عندما تغلّب على الأميركي إيفاندر هوليفيلد، وسيدخل سجلات رياضة الفن النبيل، إلى جانب الأميركيين محمد علي كلاي ومايك تايسون.

مع تزايد الصخب حول هذا النزال المقرّر في ملعب «المملكة أرينا»، يتوقع بعض المعلقين معركة حذرة مع فيوري الذي قد يلجأ إلى خطة دفاعية.

تخلّص الملاكم البريطاني الفارع الطول «2.06 م»، والذي عانى للتغلب على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نجانو في 29 أكتوبر، من الوزن الزائد، ويبدو نحيفاً وخفيفاً على قدميه.

في المقابل، فاز أوسيك قصير القامة نسبياً، مقارنة مع البريطاني «1.91»، والذي يتمتع بسيرة ذاتية مذهلة، فحقق انتصارات على خصوم أقوى، أبرزهم البريطاني أنتوني جوشوا مرتين.

وصفها المروّج فرانك وارن بأنها «أهم معركة في القرن الحادي والعشرين»، وقال في الرياض: «إنها المعركة التي كنا ننتظرها، أفضل اثنين من الوزن الثقيل في العالم، وكلاهما لم يُهزَم».

وأضاف «هذا شيء خاص، المعارك مثل هذه تأتي مرة واحدة في كل جيل».

وتنقسم الآراء حول النتيجة، حيث يرجح بعضهم فيوري المولود في مانشستر، بينما يستند بعضهم الآخر على المهارات الفائقة واللياقة البدنية للأوكراني، فيما ترجّح مكاتب المراهنات كفة فيوري بفارق ضئيل.

وقال لويس لقناة «بي بي سي»: «يجب أن يفوز تايسون فيوري بالنقاط»، مضيفاً «الرجل الأكبر لديه أذرع أطول، وحركة رائعة».

ومع ذلك، حذَّر الملاكم البريطاني الآخر توني بيلو، الضحية الأخيرة لأوسيك في الوزن الثقيل الخفيف قائلاً «إنه أنقى وأفضل ملاكم سيواجهه فيوري في حياته على الإطلاق».

وأضاف «الرجل في مستوى آخر، هناك ملاكمون ثم هناك أوسيك».

وارتفع التوتر بين ممثلي الملاكمين الاثنين في فندق الرياض، حيث تم تنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام.

وبعد حادثة مع أحد ممثلي أوسيك، ظهر والد فيوري، وهو ينطحه في رأسه، وفقاً لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يبتعد بجبهة دامية.

وعلق جون فيوري لاحقاً على قناة سكاي سبورتس قائلاً «لم يحترموا ابني، أفضل ملاكم في الوزن الثقيل ارتدى قفازات ملاكمة على الإطلاق».

كان الملاكمان هادئين ومحترمين إلى حد كبير، رفض فيوري الخميس الانخراط في المواجهة التقليدية بينهما، بينما كتب أوسيك رسالة ووضعها في جيبه، وقال الأوكراني «لنصنع التاريخ».

من المتوقع أن يستفيد فيوري وأوسيك اللذان لديهما بند إعادة المباراة، بشكل كبير من النزال، حيث تزعم التقارير أن البريطاني يحصل على ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني «127 مليون دولار».

وكان من المقرّر إقامة النزال في 17 فبراير في الرياض، ولكن تم تأجيله بسبب إصابة في عين فيوري.