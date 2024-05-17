«الليجا».. المعارك لم تنته!



برشلونة (أ ف ب)



يتحوّل الصراع في الدوري الإسباني لكرة القدم في المرحلة 37 قبل الأخيرة، إلى جبهتي التأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ومعركة تفادي الهبوط.

وبعد أن تُوّج ريال مدريد باللقب، حسم برشلونة، جيرونا وأتلتيكو مدريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بلباو إلى يوروبا ليج، فيما تأكد هبوط ألميريا وغرناطة، إلا أنّ المعارك لم تنته بعد.

يحتدم الصراع بين ريال سوسيداد السادس (57 نقطة)، وريال بيتيس السابع (56)، من أجل التأهل الى يوروبا ليج الموسم المقبل عندما يتواجهان الأحد في إشبيلية.

ويبرز قلق لدى أصحاب الأرض من جاهزية لاعبَي الوسط إيسكو وجيدو رودريجيس، بعد أن تعرّض كلاهما لكدمات خلال التعادل على أرض لاس بالماس 2-2.

وقال التشيلي مانويل بيليجريني، مدرّب بيتيس «إنها مباراة مهمة للغاية، لدينا فرصة خوضها على أرضنا وسنحاول إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن».

وخطف ريال سوسيداد الفوز على فالنسيا 1-0 ليتجاوز بيتيس في سلّم الترتيب ويضمن مشاركته القارية للموسم الخامس تواليًا، لكن يبقى عليه ان يؤكد هوية المسابقة التي سيُشارك بها.

وتألق الحارس الإسباني أليكس ريميرو بمواجهة فالنسيا وسيكون من دون شك ركيزة فريقه في اللقاء الذي بيعت جميع تذاكره.

مع أنّه لا يمرّ في أفضل أحواله هذا الموسم، لكنّ قادش تمكن من تحقيق فوزين متتاليين 1-0، ليتمسّك بأمله في البقاء، حيث يحتل المركز الثامن عشر ويمني النفس بأعجوبة تُبعد شبح الهبوط عنه.

يتخلّف بفارق أربع نقاط عن مايوركا السابع عشر ومنطقة الأمان، يستضيف لاس بالماس الرابع عشر الأحد، علماً أنّ الأخير لم يحصد أي فوز في 12 مباراة بـ «الليجا».

وفي حال تمكّن قادش من الفوز، تكون حظوظه بالبقاء قائمة في الجولة الأخيرة من الموسم، رغم أنّ مصيره ليس تماماً بين يديه لتلافي مصير غرناطة وألميريا.

في المقابل، يدور صراع شديد على مراكز التأهل من الدرجة الثانية في ظل تقارب كبير بين العديد من الفرق في مراكز الطليعة.

وفي الوقت الحالي، يتقدم ريال بلد الوليد وليجانيس السباق للتأهل المباشر قبل مرحلتين على نهاية الموسم، فيما ينخرط إيبار وإسبانيول في المعركة أيضاً.

يستضيف برشلونة نظيره رايو فايكانو المتعثر الأحد وسط تركيز كبير على مدربه تشافي هرنانديز.

قرّر لاعب الوسط التاريخي لـ «البلاجراونا» سابقاً أن يبقى على رأس الفريق الكاتالوني، بعدما كان سبق أن أعلن الرحيل في منتصف الموسم، بعد أن أنهكته الوظيفة على حدّ تعبيره.

لكن بعد أن سلّط الضوء على المعاناة المالية في برشلونة، ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنّ رئيس النادي جوان لابورتا كان مستاءً، ولم يرافق الفريق في رحلته إلى ألميريا التي انتهت بفوز برشلونة 2-0.

ويبحث برشلونة عن ضمان المركز الثاني على حساب جاره جيرونا الذي يتخلّف عنه بأربع نقاط، وفي حال استطاع رايو فايكانو تحقيق مفاجأة الأحد، فلا شك أن ذلك سيجعل لابورتا مستاءً أكثر.

ولا يُعدّ رئيس برشلونة من أصحاب الشخصيات الهادئة، وسبق أن حصلت العديد من الأمور الغريبة في النادي الذي شهد تقلبات عدّة تفوق إمكانية حصول تطوّر جديد في قضية تشافي.

مع أنّ فياريال قدّم مستويات أقل من المعهود ويحتل مركزاً في وسط الترتيب، يقدّم النرويجي سورلوث عروضاً رائعة، سجّل المهاجم 19 هدفاً، ويتخلف عن هدّاف الدوري الأوكراني أرتيم دوفبيك بهدف وحيد، وجاءت خمسة من أهداف مهاجم جيرونا من نقطة الجزاء، مقابل صفر لسورلوث، يستضيف فياريال نظيره ريال مدريد حامل اللقب الأحد، ويشكّل سورلوث أمل الفريق لتحقيق مفاجأة.