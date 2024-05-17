رونالدو لايفكر في الاعتزال ويبحث عن الهدف 1000



أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل النجم الدولي المخضرم«كريستيانو رونالدو«39عاماً» مهاجم النصر السعودي هوايته في تسجيل الأهداف ويوضح للجميع من خلال حديثه لمنصة«Whoop» إنه لايفكرعلى الإطلاق في الاعتزال، في الوقت الحالي، وإن أمامه أهدافاً يسعى لتحقيقها في كرة القدم، حيث سجل حتى الآن 891 هدفاً، مايعني أن إمكانية وصوله إلى الهدف رقم 1000، تبدو منطقية وواقعية.

وشرح رونالدو الفائز ببطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس على التوالي، في حديثه أسباب قوله إن الاعتزال لايزال بعيداً عنه، ولايفكر فيه مطلقاً، في الوقت الذي يقترب فيه من تسجيل 900 هدف، ما يعني إنه لايتبقى إلا 109 أهداف فقط على الألفية التهديفية.

ويضمن رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية أن يكون في مقدمة عظماء كرة القدم في كل العصور، إذ إنه سجل 763هدفاً مع الأندية التي لعب لها، منها 48 هدفاً مع النصر السعودي، كما أنه أفضل الهدافين الدوليين برصيد 128هدفاً.

وقال رونالدو المولود في 5 فبراير 1985: أنا فخور بأنني في هذه السن، ومازلت أقاتل وأنافس على أعلى مستوى احترافي، إنه شيء رائع أن أجد نفسي في هذه المكانة، ما يدفعني للاستمرار. وأضاف قائلاً: إذا نظرتم إلى مشواري الكروي على امتداد 20عاماً، تجدون أن مستواي مرتفع جداً، ولم يشهد أي انخفاض يُذكر، ما جعلني على القمة دائماً، وهذا أمر لايُصدق، ولكنه على أية حال حصاد ما فعلته وأفعله حتى الآن، وهذا في تقديري نجاح كبير.

واعترف رونالدو بأن لديه دائماً الرغبة في المنافسة، وهذا هو دافعه الحقيقي للاستمرارفي القمة. وعلق قائلاً: ليس سهلاً أن تكون على هذا المستوى في هذه السن، ولكن بالروح العالية والإرادة والعزيمة وتسجيل الأهداف، واحتفاظي بلياقتي البدنية، ومنافسة الشباب الأصغر سناً الذين يحاولون أن يثبتوا لي، عندما يلعبون أمامي، أنهم أكثر قوة وسرعة.

وتابع رونالدو قائلاً: أحرص دائماً على التدريب الجيد وإعداد نفسي ليس بدنياً فقط، وإنما ذهنياً ونفسياً أيضاً، وهذا هو التحدي الكبيرالذي أخوضه طوال هذه السنوات.

ويواصل رونالدو هذا التحدي، وأمامه هذا العام 2024 فرصة للفوز بمزيد من البطولات، سواء مع ناديه السعودي أو منتخب بلاده، حيث وصل النصر إلى نهائي كأس الملك، بينما يستعد منتخب بلاده لخوض مغامرة جديدة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» التي تقام بألمانيا في 14يونيو القادم.