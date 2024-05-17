الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الحقن» يؤخر عودة «ركبة ألابا»

«الحقن» يؤخر عودة «ركبة ألابا»
17 مايو 2024 14:32


أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
رونالدو لايفكر في الاعتزال ويبحث عن الهدف 1000
«الليجا».. المعارك لم تنته!

شهد الموسم الحالي لريال مدريد تعرض عدد غير قليل من لاعبيه للإصابة، بعضها استمر طويلاً مثل حالتي حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، وقلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو، وعادا النجمان إلى الملاعب مؤخراً، بعد أن حسم الفريق بطولة الدوري «الليجا»، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي.
ولم تؤثر كثرة الإصابات على مسيرة الفريق على امتداد الموسم، ولم يعد هناك مصابون في عيادة النادي، باستثناء قلب الدفاع النمساوي النمساوي ديفيد ألابا «31عاماً» الذي أصيب بالرباط الصليبي الداخلي لركبته اليسرى منذ شهر ديسمبر الماضي، ومتوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني.
وكشفت صحيفة ريليفو أن حالة تشواميني مطمئنة، ولكن حالة ألابا مثيرة للقلق الشديد، لأنه بينما كان موجوداً في بلده النمسا، قام بإجراء عملية «حقن مفصلي» للركبة وكانت هذه العملية إشارة سيئة، وماكان يجب إجراؤها في تلك المرحلة من إعادة تأهيله، لأنها تُؤخرعودته إلى الملاعب حتى نهاية 2024، بعد أن كان قريباً من العودة قبل هذا «الحقن».
وقالت الصحيفة إن هذا التطور جعل مسؤولي النادي يفكرون في التعاقد مع قلب دفاع جديد، خلال الميركاتو الصيفي القادم، وخاصة إذا كان ناتشو فيرنانديز في طريقه للرحيل فعلاً هذا الصيف، للعب في الدوري الأميركي كما تردد مؤخراً.
بدأ ديفيد ألابا، المولود 24 يونيو 1993، مسيرته الاحترافية في أوستريا فيينا موسم 2007-2008، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ ولعب للفريق موسماً واحداً، وتم تصعيده للفريق الأول بعدها حتى 2021، وتخللت فترة وجوده مع البايرن إعارة لهوفنهايم عام 2011، ولعب للبايرن 281 مباراة، وسجل 22 هدفاً، ثم انتقل إلى ريال مدريد من خلال تعاقد حر «مجاناً» بعد انتهاء عقده مع البافاري، ووقع مع الريال عقداً لمدة 5 سنوات. 

الليجا الإسبانية
ريال مدريد
الدوري الإسباني لكرة القدم
إيدر ميليتاو
الدوري الإسباني
تيبو كورتوا
آخر الأخبار
سيف بن زايد يقدم ميدالية الواجب إلى عائلتي الشهيدين اللذين توفيا في حادث مروري أثناء استجابتهما لبلاغ شرطي
علوم الدار
سيف بن زايد يسلّم ميدالية الواجب لعائلتي منتسبين من شرطة أبوظبي توفيا أثناء أداء واجبهما الوطني
اليوم 16:00
اتفاقية شراكة بين «أبوظبي الرياضي» و«نيرفانا للسياحة»
الرياضة
اتفاقية شراكة بين «أبوظبي الرياضي» و«نيرفانا للسياحة»
اليوم 16:00
القائد العام لشرطة أبوظبي: رئيس الدولة رمز الخير في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية
علوم الدار
القائد العام لشرطة أبوظبي: رئيس الدولة رمز الخير في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية
اليوم 15:18
«إيفوار» بطلة كأس الشيخة فاطمة للخيول في فرنسا
الرياضة
«إيفوار» بطلة كأس الشيخة فاطمة للخيول في فرنسا
اليوم 15:00
ذياب بن محمد يشهد محاضرة «رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة» التي نظمها مجلس محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد يشهد محاضرة «رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة» التي نظمها مجلس محمد بن زايد
اليوم 14:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©