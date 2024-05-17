«إيفوار» بطلة كأس الشيخة فاطمة للخيول في فرنسا



بوردو (الاتحاد)

حصدت المهرة «إيفوار إي أور» للمالك والمدرب انتوني لوبيز، وقيادة سامي لو كويليو، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «بري زولما» للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار بوردو لو بوسكات في فرنسا، برعاية النسخة 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام السباق، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».

شارك في السباق البالغ طوله 1600 متر (9) خيول عربية أصيلة، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، وكانت «إيفوار إي أور» تناور طوال مجريات السباق، في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على منافسيها، وبالفعل في آخر 200 متر، انطلقت بصورة خاطفة لتتفوق بفارق طولين على صاحب المركز الثاني «النجيب» للخيالة السلطانية العمانية.

وقطعت البطلة «إيفوار إي أور» المنحدرة من نسل «جاسكو دو كايرو» مسافة السباق البالغة 1600 متر، في زمن وقدره 1:55:45 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «سفير» لياس لإدارة سباقات الخيل.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة الأولى، والثانية، والثالثة.