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الرياضة

اتفاقية شراكة بين «أبوظبي الرياضي» و«نيرفانا للسياحة»

اتفاقية شراكة بين «أبوظبي الرياضي» و«نيرفانا للسياحة»
17 مايو 2024 16:00

 

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية شراكة مع شركة نيرفانا للسياحة والسفر لتقديم الرعاية والدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي، وذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لتعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية، والمتعلقة بمتطلبات السياحة والسفر والخدمات اللوجستية ونقل البضائع.
وقع الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعلاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة، في مقر الشركة، بحضور طلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد القبيسي، مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي.
من جهته، أشاد عارف حمد العواني بالشراكة المميزة مع نيرفانا ودورها في تقديم الرعاية لمجلس أبوظبي الرياضي فيما يتعلق بمتطلبات السفر والسياحة والخدمات اللوجستية ونقل البضائع، من خلال العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي ستحتضنها أبوظبي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد تناغم الأهداف المشتركة بين الطرفين.
وأكد العواني أن مجلس أبوظبي الرياضي يهدف من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد استضافة الفعاليات العالمية، خلال الفترة الماضية، معرباً عن شكره وتقديره لجهود شركة نيرفانا ودورها المميز في دعم خطط المجلس وأجندة فعالياته الحافلة.
من جهته قال علاء العلي: «يشكل تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي جزءاً مهماً من استراتيجية دعم المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بأفضل الممارسات المعمول بها في قطاع السفر والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية ونقل البضائع».
وأضاف: «تعكس الاتفاقية ما تحظى به الرياضة من اهتمام كبير من مختلف الشركات الخاصة، الأمر الذي ينسجم مع برنامج المسؤولية المجتمعية لديها، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستشكل استمراراً لعلاقتنا الوطيدة بمجلس أبوظبي الرياضي، وستشكل منصة جديدة نحو المزيد من التنسيق والتعاون الدائم، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة». 

 

مجلس أبوظبي الرياضي
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عارف العواني
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