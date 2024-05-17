«طيران الإمارات» تعود إلى بطولة «رولان جاروس»



دبي (الاتحاد)

تواصل طيران الإمارات، دعم بطولة رولان جاروس للسنة الثانية عشرة على التوالي بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة، لتمنح عملاءها عاماً آخر من التجارب المثيرة تحقيقاً لوعد علامتها التجارية «تميز دائم».

وتجري منافسات البطولة في المدة من 20 مايو حتى 9 يونيو على ملاعب رولان جاروس في العاصمة الفرنسية باريس. وتدعم طيران الإمارات رياضة التنس منذ ثلاثة عقود، وتفخر بأنها الراعي الرسمي لجميع بطولات الراند سلام الأربع، بما فيها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة ويمبلدون.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسعدنا العودة إلى البطولة هذا العام، ومواصلة تعزيز حضورنا في عالم التنس. تشتهر طيران الإمارات بتقديم تجارب عالمية المستوى، وسنواصل هذا النهج دورة هذا العام، ونتطلع إلى تعزيز التفاعل مع الجمهور من جميع أنحاء العالم وتقديم تجارب رياضية عالية الجودة للمشجعين».

وستطلق طيران الإمارات العديد من المبادرات المتميزة التي تتيح للجمهور الاستمتاع بالحدث، والتي تتضمن كابينة التصوير التفاعلية لطيران الإمارات، التي تمكن الزوار من التقاط الصور وممارسة الألعاب وخلق الذكريات.

كما ترعى طيران الإمارات أيضاً «كأس الأساطير»، الذي سيقام في المدة من 4 إلى 9 يونيو، وستقدم الناقلة تجربة حصرية للأطفال مع منظمة «Fête le Mur» المحلية. تتمثل مهمة المنظمة في توفير فرصة للأطفال من الأحياء المحرومة للمشاركة في الأنشطة الرياضية، التي تتضمن جلسات تدريب للتنس. كما سيتمكن طفلٌ واحدٌ كل يوم من المشاركة في كأس الأساطير و«إلقاء العملة المعدنية» لبدء المباريات، ومقابلة أشهر أساطير التنس، والتقاط الصور مع مضيفات طيران الإمارات.