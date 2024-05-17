أرتيتا يطلب المساعدة من مدربه السابق!



لندن (رويترز)



عبر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عن أمله في الحصول على يد المساعدة من مدربه السابق ديفيد مويز، في السباق على حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حين يحل وستهام يونايتد ضيفاً على مانشستر سيتي المتصدر في اليوم الأخير من الموسم.

ويتأخر أرسنال، الذي يواجه إيفرتون على ملعبه، بنقطتين عن السيتي قبل الجولة الأخيرة من المباريات يوم الأحد.

ويجب على أرسنال الفوز للحصول على فرصة لحسم اللقب.

وتعاقد مويز مع أرتيتا في 2005، حين كان مدرباً لإيفرتون، إذ أحضر لاعب الوسط الإسباني إلى إنجلترا، ليمضي بقية مسيرته الكروية هناك، قبل أن يتحول لعالم التدريب.

وقال أرتيتا للصحفيين «لعب دوراً رئيساً ومهماً للغاية في مسيرتي، يمكنه مساعدتنا في تحقيق حلمنا وحلمي الشخصي بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، والشيء الوحيد الذي ناقشناه هو أن نمنح أنفسنا الفرصة للاستمتاع بيوم جميل، يمكننا تحقيق ذلك، إنها كرة القدم، وعلينا أن نلعب مثلما نفعل كل أسبوع.

وأضاف: «يتعين علينا الفوز مع الأمل في أن يساعدنا وستهام على تحقيق حلمنا، الجزء الأول يقع على عاتقنا، وهو الشيء الوحيد الذي يمكننا التركيز عليه».

وتأخر أرسنال بفارق خمس نقاط الموسم الماضي، عندما انهار أمله في المنافسة على اللقب في مايو، لكن هذه المرة كان نداً لسيتي في أشرس سباق على اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا إنه لا يستطيع التفكير فيما سيحدث إذا خسروا اللقب أمام سيتي مرة أخرى.

وأضاف «لا أستطيع التفكير بهذه الطريقة، علينا الفوز بالمباراة ونأمل أن يحدث شيء جميل».

وحقق أرسنال لقبه الأخير في موسم 2003-2004 تحت قيادة المدرب أرسين فينجر، من دون خسارة واحدة طوال الموسم، لكن النادي المنتمي لشمال لندن لم يكن في هذا الموقف أبداً في السباق على اللقب منذ انتقاله إلى استاد الإمارات في 2006.