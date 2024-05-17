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الرياضة

جوارديولا: «السيتي» أمامه خياران الفوز أو الفوز

جوارديولا: «السيتي» أمامه خياران الفوز أو الفوز
17 مايو 2024 19:44


لندن (د ب أ)
قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه يجهز لاعبيه من أجل إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على منصة التتويج مجدداً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أبطال الدوري يمكنهم ضمان اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في سبعة مواسم، في حال نجاحهم في الفوز على ويستهام في الجولة الأخيرة من البطولة على ملعب «الاتحاد» بعد غد الأحد.
وفي حال حدوث أي تعثر لمانشستر سيتي، فإن ذلك سيمنح أرسنال فرصة الفوز باللقب في اللحظات الأخيرة، حيث يدخل الأخير في مواجهة مع إيفرتون، مع احتلاله المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إيفرتون. وقال جوارديولا: «إذا سألت جميع أندية الدوري الإنجليزي في بداية الموسم، عن أفضل مركز يمكن احتلاله في نهاية الدوري، سيكون ذلك مركزنا، هذا مؤكد».
وأضاف: «لا زالت هناك مباراة واحدة ومصيرنا في أيدينا، نحن بحاجة للفوز لكي نصبح أبطالاً، الجميع يتمنى أن يكون في مكاننا». وتابع جوارديولا: «لكن ذلك لن يكون سهلاً، إنه الفوز أو الفوز، وإلا سيصبح أرسنال بطل الدوري، ليس هناك ما هو أكثر تعقيداً من ذلك».

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