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الرياضة

النني يودع أرسنال

النني يودع أرسنال
17 مايو 2024 20:07

 
لندن (أ ف ب)

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أعلن المصري محمد النني الجمعة، انتهاء مشواره مع أرسنال، ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد ثماني سنوات في صفوفه.
قال اللاعب «31 عاماً» في مقطع فيديو على حسابه في موقع إنستجرام «مشجّعو أرسنال أنا هنا اليوم لأودّعكم وأشكركم على كل ما قمتم به لأجلي: الحب، الدعم والعطف، أفتقدكم كثيراً وتبقون في قلبي إلى الأبد».
وأضاف «أريد أن أعبّر عن مدى حبي لكم، ولن أنسى الطريقة التي دعمتموني بها، أراكم الأحد في ملعب الإمارات لأودعكم وجهاً لوجه».
وبعد بداية مشواره مع المقاولون العرب في 2010، انتقل النني إلى بازل السويسري في 2013، حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح.
وبعد إحرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل إلى أرسنال الذي توّج معه بلقب الكأس عام 2017، ولعب معاراً مع بشيكتاش التركي في موسم 2020.

مصر
أرسنال
محمد النني
محمد صلاح
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