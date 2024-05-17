بوجاتشار يحافظ على صدارة «إيطاليا للدراجات»



ميلانو (رويترز)



حافظ جوناثان ميلان، متسابق فريق ليدل-تريك، على مستواه الرائع في سباق إيطاليا للدراجات، ليفوز بالمرحلة 13، وهو انتصاره الثالث في نسخة هذا العام، وساعد فريقه بشكل رائع على الفوز في آخر كيلومتر، بعدما بدا أن فرناندو جافيريا سيخطف منه المرحلة.

لكن الإيطالي ميلان أظهر قوته، ليحقق فوزاً آخر، بينما احتل ستانيسلاف أنيولكوفسكي المركز الثاني، وجاء فيل باوهاوس ثالثاً.

وحافظ تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات، على صدارة الترتيب العام، ولا يزال يتقدم بدقيقتين و40 ثانية، على دانييل مارتينيز، بينما يأتي جيرانت توماس ثالثاً بفارق 18 ثانية أخرى.