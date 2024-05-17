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الرياضة

موناكو وكيهرر.. «عقد نهائي»

موناكو وكيهرر.. «عقد نهائي»
17 مايو 2024 21:13

 
موناكو (أ ف ب)

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قرّر موناكو، ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم، تفعيل البند الذي يسمح له التعاقد نهائياً مع المدافع الألماني ثيلو كيهرر بالتوقيع معه حتى يونيو 2028، وذلك بعدما لعب في صفوفه منذ مطلع العام الحالي معاراً من وستهام الإنجليزي.
ورأى المدرب النمسوي لموناكو أدي هوتر أن الألماني البالغ 27 عاماً «يستحق تمديد عقده»، مضيفاً الجمعة عشية المباراة الأخيرة للفريق في الدوري المحلي ضد نانت «كان جيداً جداً خلال القسم الثاني من الموسم، إنه لاعب مهم، قائد يتحدّث لغات عدة ومتعدد المواهب».
وخاض الألماني، القادر على شغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن والذي وصل مع باريس سان جيرمان الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، إضافة الى فوزه بلقب «كونفرنس ليج» الموسم الماضي مع وستهام، 17 مباراة في كافة المسابقات بألوان نادي الإمارة منذ انضمامه اليه في يناير الماضي.
وأفادت مصادر عدة مطلعة على المفاوضات أن تكلفة التعاقد مع الألماني بشكل نهائي ستكلف موناكو 11 مليون يورو.
ولن يكون كيهرر «27 مباراة دولية» في صفوف المنتخب الألماني الذي يستضيف نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف على أرضه، بحسب تشكيلة الـ27 لاعباً التي أعلنها المدرب يوليان ناجلسمان.

الدوري الفرنسي
موناكو
وستهام
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