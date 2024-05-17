هنريشس يمدّد عقده مع لايبزج

برلين (أ ف ب)



مدّد الظهير الأيمن الدولي الألماني بنيامين هنريشس عقده مع لايبزج ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2028، بحسب ما أعلن ناديه.واختير ابن السابعة والعشرين ضمن تشكيلة المدرب يوليان ناجلسمان التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل في ألمانيا.

وعلق هنريشس الذي استهل مشواره مع منتخب ألمانيا في 2016 وخاض مع «دي مانشافت» 14 مباراة، ممرّراً ثلاث كرات حاسمة، على تمديد عقده بالقول «أمضيت هنا أربع سنوات، أطول وأنجح فترة في مسيرتي الاحترافية، أنا في غاية السعادة واتطلّع قدماً للمستقبل».

هنريشس الذي أحرز لقب كأس ألمانيا مرتين مع لايبزج، نشأ في صفوف ليفركوزن قبل الانضمام إلى موناكو الفرنسي في 2018، واستعاره لايبزج في 2020، وأصبح عنصراً رئيساً في السنة التالية.

في 142 مباراة مع فريقه الحالي، سجل ثمانية أهداف ومرّر 16 كرة حاسمة.