الوصل بطل «الكأس الأغلى» بـ «رباعية الديربي» أمام النصر

معتز الشامي، معتصم عبدالله (دبي)

عاد الوصل إلى معانقة الألقاب من «الباب الكبير»، بعدما تُوج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم موسم 2023- 2024، بفوزه على النصر 4-0، في نهائي «البطولة الأغلى» الذي جمع الفريقين، على استاد هزاع بن زايد بالعين، وسط حضور حاشد من أنصار الفريقين، وفرحة استثنائية لجماهير «الإمبراطور».

وسجل أهداف الوصل فابيو ليما «ثنائية» في الدقيقتين 3+45 «ضربة جزاء»، و53، والسويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 63، وعلي صالح في الدقيقة 82، وشهدت المباراة طرد موسى ندياي لاعب وسط «العميد» بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 50.

ورد «الإمبراطور» بتتويجه المستحق باللقب الأغلى، الاعتبار أمام منافسه «العميد» في ديربي «الكأس الأغلى» بعد 38 عاماً على آخر نهائي جمع القطبين في موسم 1985- 1986، والذي حسمه «الأزرق» بالفوز 2-1.

واستعاد الوصل مدفوعاً بمساندة جماهيره العريضة ذاكرة التتويج بالألقاب، بعد غياب أكثر من 17 عاماً، منذ آخر تتويج بـ «ثنائية» الدوري والكأس موسم 2006- 2007، ليقترب بشكل أكبر من إعادة ذات السيناريو في الموسم الحالي 2023- 2024، في ظل صدارته الحالية لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي، مع بقاء أربع جولات على الختام.

واحتفل «الإمبراطور» الذي خاض النهائي 11 في تاريخه، والأول منذ آخر تأهل 2017- 2018 أمام العين 1-2، بالتتويج بلقبه الثالث في «الكأس الأغلى»، بعد موسمي 1986- 1987، و2006- 2007.

وحرمت رباعية «الإمبراطور» منافسه «العميد» من فرصة اللقب الخامس في تاريخه، بعد مواسم 1984- 1985، و1985- 1986، و1988- 1989، و2014- 2015، ومثلت الخسارة أمام «الأصفر» الثامن في تاريخ «الأزرق» في المباريات النهائي للكأس الأغلى.

ودخل الفريقان إلى أجواء المباراة مباشرة، مع انطلاق صافرة البداية، حيث لاحت الفرصة الأولى للوصل في الدقيقة الثانية، من عرضية علي صالح من الجهة اليمنى، عالجها هاريس بتسديدة مباشرة، مرت قريبة مرمى النصر، وسط متابعة للحارس أحمد شمبيه.

وسعى النصر للرد على تهديد «الإمبراطور» بتسديدة سمير مميسيفيتش من داخل المنطقة، مرت قريبة من مرمى السناني حارس الوصل في الدقيقة 9.

وألغى الحكم الأميركي للنهائي إسماعيل الفاتح هدفاً للوصل في الدقيقة 18 بواسطة السويسري هاريس، بعد خطأ لمدافع النصر راشد محمد، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وزادت درجة الحماس في النهائي، بعدما نال ثنائي الوصل نيكولاس خيمنيز وعلي صالح أول بطاقتين صفراويتين في الدقيقتين 20 و21 على التوالي.

ولاحت الفرصة الأبرز للنصر في الدقيقة 24 من تسديدة موسى ندياي على مشارف المنطقة مرت عالية فوق مرمى الوصل، وسط حسرة الجهاز الفني لـ «العميد» بقيادة الهولندي شرودر.

وتألق أحمد شمبيه حارس «العميد» في التصدي لانفراد السويسري هاريس في الدقيقة 39، بعدما سدد الأخير كرة من داخل المنطقة، بعد توغل ناجح من الجهة اليسرى، وحاول «الأزرق» الرد من ركلة حرة نفذها إيوري، وحولها المدافع أليكس رأسية، أبعدها السناني إلى ركنية في الدقيقة 43.

ومنح فابيو ليما الوصل أسبقية التقدم، قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد لمسة يد احتسبها الحكم، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر لمسة يد على البوسني سمير مميسيفيتش في كرة مشتركة مع خيمنيز داخل «منطقة الجزاء».

وشهدت حالة ركلة الجزاء المحتسبة للوصل أول تطبيق لإذاعة حديث حكم الساحة مع حكام تقنية الفيديو «VAR» خلال المباراة للجماهير الحاضرة في الملعب.

وجاء انطلاق الشوط الثاني أكثر إثارة، بعدما شهدت الدقيقة 50 إشهار البطاقة الحمراء لموسى ندياي، بعد مخالفة ارتكبها مع علي سالمين قائد الوصل، نقل على إثرها الأخير إلى خارج الملعب، بعدما لم يتمكن من إكمال المباراة، مقابل دخول رودريجو ألميدا بديلاً.

واستثمر الوصل سريعاً النقص العددي في صفوف المنافس، بعدما أضاف فابيو ليما الهدف الثاني في الدقيقة 53، مستفيداً من ركلة حرة مررها خيمينز إلى علي صالح الذي حولها بدوره عرضية، عالجها ليما وسط «غفلة» من الدفاع «الأزرق» بتسديدة قوية بيسراه عانقت شباك أحمد شمبيه.

وعزز السويسري هاريس سيفيروفيتش تقدم الوصل بالهدف الثالث من كرة رأسية في الدقيقة 63، مستفيداً من عرضية خيمنيز، بعد توغل ناجح من الجهة اليمنى.

وأكد علي صالح تفوق «الامبراطور» شبه المطلق في المباراة، بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83، بعد توغل ناجح من هجمة مرتدة، قبل أن يرسل تسديدة قوية بيمناه في الزاوية البعيدة لمرمى شمبيه، ليقضي على كل آمال المنافس في محاولة تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز الوصل برباعية وحصده «اللقب الأغلى».