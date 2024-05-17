جوارديولا.. «صرخة تحذير»



مانشستر (أ ف ب)



حذَّر المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي متصدّر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بيب جوارديولا من أن فريقه لا يمكن أن يأخذ أي شيء كأمر مسلّم بهن في سعيه إلى اللقب الرابع توالياً غير المسبوق، عندما يواجه وستهام الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

ويملك السيتي مصيره بيديه، حيث يتقدّم بفارق نقطتين عن مطارده المباشر ووصيفه في الموسم الماضي أرسنال الذي أكد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا أن «الحلم بالتتويج لا يزال قائماً».

ويحتاج السيتي إلى الفوز للاحتفاظ باللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة «المدفعجية» أمام الضيف إيفرتون.

ومع ذلك، أشار جوارديولا إلى المرحلة الأخيرة المثيرة من الدوري قبل عامين، عندما اضطر السيتي إلى قلب تخلفه بثنائية نظيفة أمام ضيفه أستون فيلا الى فوز متأخر 3-2 وحرم مطارده المباشر وقتها ليفربول من اللقب.

كما واجه بطل إنجلترا صعوبة في التغلّب على توتنهام 2-0 الثلاثاء في مباراة مؤجّلة على رغم رغبة العديد من مشجعي توتنهام في خسارة فريقهم لمنع غريمه في شمال لندن أرسنال من تحقيق لقبه الأول منذ 20 عاماً.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: «نود أن نتقدم 3-0 بعد 10 دقائق، لكن هذا لن يحدث».

وأضاف «أنا مستعد لأن تكون مباراة صعبة جداً، أريد أن أضع في ذهن اللاعبين، «انظروا إلى توتنهام»، كيف قاتلوا من أجل كل كرة».

وتابع «كان الأمر نفسه مع أستون فيلا قبل عامين، لقد كانوا في الوضع نفسه، ولم يكن لديهم أي شيء يلعبون من أجله، ونحن نعرف ما حدث».

وأردف قائلاً «يجب على جماهيرنا أن تأتي وتكون جاهزة منذ اللحظة الأولى، لتكون معنا ونفعل ذلك معاً».

ويحاول السيتي أن يصبح أول فريق في التاريخ يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي، وهو على مشارف اللقب السادس في سبعة مواسم.

ورفض جوارديولا التلميحات بأن فريقه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه مقابل حجم تلك الإنجازات «لا أعرف ما يفكّر فيه الناس، لكن إذا سألت جميع فرق الدوري في بداية الموسم، فإنهم سيرغبون في أن يكونوا في موقفنا».

وأضاف «أمامنا مباراة واحدة والمصير بين أيدينا، الفوز بمباراتنا وسنصبح الأبطال».

وختم قائلاً «إنهم (اللاعبون) يعرفون أن أمامهم الفوز أو الفوز، وإلا فإن أرسنال سيكون البطل».