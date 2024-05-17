بيكيلي يعود إلى الأولمبياد بعد 12 عاماً



نيروبي (أ ف ب)

يعود العدّاء الإثيوبي الأسطورة كينينيسا بيكيلي إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ 12 عاماً، بعد تسميته ضمن الفريق المؤلف من 10 عداءين لأولمبياد باريس.

وشارك بيكيلي (41 عاماً) للمرّة الأخيرة في الألعاب الأولمبية في نسخة لندن عام 2012، عندما احتل المركز الرابع في سباق عشرة آلاف متر قبل ان يُستبعد في دورتي 2016 و2020.

إلا أنّ حلوله في المركز الثاني في ماراثون لندن في أبريل الماضي، كان كافياً لحجز مكان له في الفريق المُشارك في الألعاب الأولمبية المقبلة والذي ضمّ أيضاً حاملة الرقم القياسي العالمي عند السيدات تيجيست آسيفا.

بيكيلي الذي سبق أن فاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في سباقي 5 و10 آلاف م، سيجدّد خصومته مع البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي سابقاَ الكيني إليود كيبتشوجي الذي اختير ضمن فريق بلاده.

وتفوّق كيبتشوجي على منافسه الإثيوبي عندما التقيا للمرّة الأولى في بطولة العالم في باريس في أغسطس 2003.

وتمكن حينها كيبتشوجي من الفوز بسباق 5 آلاف م، متفوّقاً على المغربي هشام الكروج الذي حلّ ثانياً في حين جاء بيكيلي ثالثاً.

انتقل بيكيلي إلى سباق الماراثون في أبريل 2014، عندما حقق سادس أسرع بداية في باريس، لكن مسيرته تأثرت بسبب الإصابات.

في المقابل، أصبحت آسيفا أول عدّاءة تسجّل أقل من ساعتين و12 دقيقة في تاريخ الماراثون عند السيدات، بعد أن حققت 2:11:53 مسجلة رقماً قياسياً عالمياً في سبتمبر الماضي في برلين.

وحطّمت الرقم القياسي السابق البالغ 2:14:04 للكينية بريجيد كوسغي بفارق نحو دقيقتين.

وهذا الماراثون هو الثالث فقط لآسيفا البالغة 27 عاماً والتي احتلّت المركز الثاني في لندن الشهر الماضي.

سيُقام سباق الماراثون للرجال في باريس في العاشر من أغسطس المقبل، على أن يقام سباق السيدات بعد يوم واحد.