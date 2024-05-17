كأس رئيس الدولة لليد تحدد نصف النهائي



رضا سليم (دبي)



تأهل الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة ومليحة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد للرجال يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الشارقة مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع مليحة، والفائزان يتأهلان إلى النهائي المقرر الجمعة المقبل.

وجاء تأهل الشارقة «حامل اللقب»، بعد فوزه على الوصل 33-26، في المباراة التي جرت بصالة شباب الأهلي بالنهدة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» 21-11، فيما فاز شباب الأهلي على دبا الحصن 36-27، وانتهى الشوط الأول 19-13 لمصلحة «الفرسان» في المباراة التي جرت بصالة نادي مليحة،

وحقق الجزيرة الفوز على العين 29-27، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول 14-12 لمصلحة فخر أبوظبي»، وفاز مليحة على النصر 25-23 بصالة الشارقة، وانتهى الشوط الأول لمصلحة مليحة 12-11.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد قررت تقديم نهائي البطولة من 25 إلى 24 مايو حتى لا يتعارض النهائي مع مباراة العين ويوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 25 مايو.