8 نقاط تفصل عجمان عن «المعدل الثاني»!

رضا سليم (دبي)

يقترب عجمان من بلوغ ثاني أكبر عدد من النقاط في «دوري المحترفين»، بعدما وصل إلى «النقطة 30»، ويتبقى له 4 مباريات أمام النصر، وبني ياس «مرتين» والشارقة.

ويحتاج «البرتقالي» إلى 8 نقاط لكسر المعدل، بعدما حصد 37 نقطة موسم 2018-2019، وحل في المركز السابع، فيما كان أعلى معدل نقاط في تاريخ الفريق، في الموسم الماضي، بالوصول إلى «النقطة 44»، وحل في المركز السادس.

ويواصل «البركان» نتائجه المتميزة في الدوري، ولم يتلق الفريق أي خسارة في آخر 5 مباريات، منذ تعثره أمام الوصل برباعية في «الجولة 18»، كما أن شباك «البرتقالي» لم تهتز في آخر 4 مباريات متتالية، وشهدت تألق الحارس علي الحوسني، خاصة أمام الجزيرة، بعدما تصدى لعدد كبير من التسديدات من لاعبي «فخر أبوظبي»، وحصد الفريق في آخر 5 مباريات 13 نقطة، بالفوز على الوحدة وخورفكان والبطائح والجزيرة، والتعادل مع حتا، وهو أعلى مما حققه الفريق في الدور الأول كاملاً، حيث جمع 11 نقطة في 12 مباراة وتأجلت مواجهته أمام بني ياس.

ويسعى المدرب الروماني دانيال إيسايلا لبلوغ أعلى معدل نقاط في دور واحد، بعدما تسلم الفريق وفي جعبته نقطة واحدة في 4 مباريات، بعد إقالة البرازيلي زاناردي بسبب سوء النتائج، ويحسب للمدرب الروماني قيادة الفريق إلى بر الأمان والابتعاد عن منطقة الهبوط، والتقدم بقوة في منتصف جدول الترتيب، كما أنه جمع مع الفريق 29 نقطة في 18 مباراة، منها 19 نقطة في الدور الثاني، و10 نقاط بالدور الأول، وفاز الفريق مع إيسايلا في 8 مباريات، والتعادل في 5 لقاءات، والخسارة في مثلها.

ويعتمد المدرب الروماني على التشكيلة الثابتة، مع تغييرات طفيفة حسب سير المباريات، بجانب وجود عدد من اللاعبين على «دكة البدلاء» ويدفع بهم في توقيتات معينة، منهما المهاجم الكاميروني الشاب روكي مارسيانو، والبرازيلي جيانلوكا، وعبدالله عبدالعزيز، ومحمد ناصر، ووليد اليماحي، وسيف راشد.