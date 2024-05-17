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الرياضة

مجمع زايد بالفجيرة يستضيف فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة

مجمع زايد بالفجيرة يستضيف فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة
18 مايو 2024 00:54

دبي (وام)

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أعلن اتحاد الريشة الطائرة تنظيم فعاليات رياضية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة 5 يوليو المقبل تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة، تتضمن الفعاليات بطولة محلية لفئات المجتمع المختلفة من المواطنين والمقيمين، وفعاليات أخرى مصاحبة تواكب أهمية المناسبة.
وتشهد الأجندة المقررة للاتحاد نهائيات الألعاب المدرسية في إكسبو دبي اليوم، ودوري الرياضة الموحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 21 و22 مايو الجاري، وبطولة مؤسسة الإمارات للتعليم للريشة الطائرة «النهائيات الوطنية» على صالة المزهر في دبي في 22 مايو، تعقبها بطولة الدولة للعموم وتحت 17 سنة يوم 25 مايو بدبي.
وأثنت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة على دور اللجنة الأولمبية الوطنية في كافة البرامج التطويرية، والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وأكدت أهمية التعاون مع الاتحادين الدولي والأفريقي في مجالات التدريب والتأهيل والورش والندوات، والترحيب بهذه الخطوة ضمن البرامج المقبلة، مشيدة بنجاح بطولة الدولة للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 بنادي أبوظبي لألعاب المضرب.

الريشة الطائرة
مجمع زايد الرياضي
الفجيرة
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