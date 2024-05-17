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الرياضة

«السنوكر» ينظم الدوري العام للفردي الموسم المقبل

«السنوكر» ينظم الدوري العام للفردي الموسم المقبل
18 مايو 2024 00:54

دبي (وام)

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أعلن اتحاد البلياردو والسنوكر، تنظيم بطولة الدوري العام المفتوح لفردي السنوكر بداية من الموسم المقبل 2024-2025. وأكد محمد عبدالله، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، أن النظام الجديد الذي يقام به الدوري، وتقتصر المشاركة فيه على 16 لاعباً، يهدف إلى تقديم مستوى فني متميز، يعود بالنفع على المنتخب الوطني الأول، ويكون بمثابة إعداد مثالي للمشاركات الخارجية المقبلة.
وقال: يتأهل اللاعبون الـ16 في الدوري العام للسنوكر، عن طريق مجموع النقاط التي يجمعونها في البطولات المفتوحة المقررة لهذا الموسم وعددها بطولتان، حيث يتم اختيار أفضل مجموع نقاط بين اللاعبين. وأضاف أن الاتحاد وضع معايير محددة لانتقاء اللاعبين المشاركين في الدوري، أبرزها ضرورة مشاركتهم في البطولتين المفتوحتين، واستبعاد أي لاعب من التأهل شارك في بطولة واحدة فقط، حتى لو كان مجموع النقاط التي حققها تؤهله للانضمام إلى قائمة أفضل 16 لاعباً. وأشار إلى أن الاتحاد رصد جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الدوري العام.

السنوكر
اتحاد السنوكر والبلياردو
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