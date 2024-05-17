نجوم العالم يعلنون التحدي للمشاركة في «أبوظبي إكستريم»

باريس (الاتحاد)

أعلن نجوم العالم في الجو جيتسو والفنون القتالية التحدي للمشاركة بالنسخة الرابعة من بطولة أبوظبي إكستريم، في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقدته اللجنة المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، شارك في المؤتمر طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالإضافة إلى ثمانية من اللاعبين المشاركين في النزالات الرئيسة في البطولة، وهم نجم وبطل العالم وفرنسا في الفنون القتالية المختلطة بينوا سانت دينيس والإنجليزي مارك دياكيسي، الذين يمثلون نزال الحدث الرئيس للجرابلنج وإسبين ماثيسين وليون لارمان الذين سيتنافسون في نزال الحدث الرئيس للجو جيتسو، والبطلات فيون ديفيز ومورجان بلاك، في الحدث الرئيس المشترك للجرابلنج بالإضافة إلى البطل الإماراتي خالد الشحي وخصمه البرازيلي ليوناردو ماريو وعدد كبير من الصحافة الفرنسية والعالمية، مما منح الرياضيين فرصة للإجابة على أسئلة الصحافة ومحبي القتال، بالإضافة إلى التحدث عن توقعاتهم للمنافسة القادمة، المقررة اليوم. وصرح طارق البحري «المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية» عن استعدادات البطولة قائلاً: «سعداء بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، في هذه النسخة من البطولة التي تشهد 14 نزالاً، وتجمع نخبة نجوم الجو جيتسو والجرابلنج من جميع أنحاء العالم، والمصنفين عالمياً، من بينهم 7 لاعبين من فرنسا بهدف منح فرصة أكبر للمواهب الأوروبية والفرنسية لإظهار قدراتها والمنافسة في أكبر المحافل الرياضية الدولية، بالإضافة إلى مشاركة الإمارات بلاعب ولاعبة هما خالد الشحي وشما الكلباني».

وأضاف: «جاءت عملية اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة بالنظر إلى تصنيفهم العالمي في أكبر منظمات الفنون القتالية المختلطة العالمية، وأيضاً جولات أبوظبي جراند سلام العالمية، ومستوياتهم في البطولات القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».

وفي إطار تفاصيل المؤتمر الصحفي، شهدت الجلسة تصريحات حماسية بين النجمين بنوا سانت دينيس ومارك دياكيسي، حيث أكد كل منهما على استعداده وثقته في الفوز في اللقاء المرتقب، وهو ما أضاف جواً من الحماس والتشويق للنزال القادم.

وأكد خالد الشحي، لاعب الإمارات المتواجد في الحدث العالمي، جاهزيته للمشاركة، وقال: «أريد تحقيق الفوز فقط بالطريقة الأنسب، لن احتاج للقلق بشأن النقاط، لأنني أبحث دائماً عن إخضاع المنافس».

وتجسد بطولة أبوظبي اكستريم التزام الإمارات بتعزيز التواصل الثقافي والرياضي، وتوفير فرصة لنجوم الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة لتبادل الخبرات والمهارات على الساحة العالمية، كما تعكس رؤية قائمة على تعزيز روح المنافسة وتقديم الأفضل في عالم الرياضة.