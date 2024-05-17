بطولة العالم للجودو في أبوظبي تترقب «القرعة الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

تُسحب اليوم قرعة بطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، التي تنطلق غداً وتستمر إلى 24 مايو الجاري في «مبادلة أرينا»، بمشاركة قياسية من 110 دول، للحدث الذي يقام للمرة الأولى على أرض دولة الإمارات، وتنطلق مراسم القرعة في الساعة الثانية ظهراً بفندق ميلينيوم الوحدة، وتقام بالنظام الإلكتروني وفق أحدث المعايير المتبعة في الجودو على الصعيد العالمي، ويتم فيها الأخذ بالاعتبار مستويات الرياضيين المشاركين والتصنيف العالمي لهم، لتحديد خريطة الطريق لكل وزن في فئتي الرجال والسيدات.

وأكدت اللجنة المنظمة العليا جاهزيتها لانطلاق مونديال الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وتضم عارف العواني، نائب الرئيس، والأعضاء: طلال الهاشمي، شمسه الهنائي، ناصر الزعابي، سلطان الكتبي، وناصر التميمي مدير البطولة.

ووقفت اللجنة المنظمة على التفاصيل كافة، بعد اكتمال جاهزية «مبادلة أرينا» التي ارتدت أبهى حلة لاستقبال ضيوف الإمارات، من اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات، والجماهير التي تتوافد على المدرجات لمتابعة أقوى النزالات العالمية، بعدما شهدت مبيعات التذاكر إقبالاً من عشاق هذه الرياضة الأولمبية ذات التاريخ الحافل والاهتمام، مع توقعات بمتابعة الملايين عبر الشاشات وحسابات التواصل الاجتماعي الحدث لحظة بلحظة.

وأطلعت اللجنة المنظمة على سير إجراءات فرق العمل في كافة المحاور اللوجستية والفنية والمالية والتسويقية والإعلامية وغيرها، والتنسيق المتواصل مع الاتحاد الدولي لرياضة الجودو، الذي يضع كامل ثقته في الإمارات لتقديم نسخة تاريخية لبطولة العالم على كافة الصعد.

وأكد محمد بن ثعلوب، رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اتحاد الجودو، أن إقامة بطولة العالم للجودو في أبوظبي، تعتبر إضافة مهمة لـ «روزنامة» الأحداث الرياضية الدولية الزاخرة هذا العام في «عاصمة الرياضة العالمية»، وتعكس حجم الإقبال والنمو المتزايد لقطاع صناعة الرياضة، ومدى أهميتها في تعزيز السياحة والترويج للإمارات وجهة عالمية، مع النظر للأبعاد المرتبطة بمنح رياضيينا المجال لخوض هذا النوع من البطولات الكبرى التي تسهم في الارتقاء بمسيرتهم ورفع سقف الطموحات لديهم.

واعتبر ابن ثعلوب، أن اللجنة المنظمة العليا، تضع كامل ثقتها بقدرة فريق العمل على تقديم نسخة استثنائية تواكب الإقبال القياسي للمشاركة في أكبر حدث على الإطلاق لرياضة الجودو على المستوى الدولي، وقبل فترة قصيرة للغاية من انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، لنشهد معاً أقوى النزالات بمشاركة أفضل المصنفين في العالم تحت سقف «مبادلة أرينا» أبوظبي.