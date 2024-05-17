تيفيز يرحل عن إنديبندينتي



بوينوس أيرس (أ ف ب)



يترك المهاجم الدولي السابق كارلوس تيفيز منصبه مدرباً لإنديبندينتي، النادي الأرجنتيني العريق الذي يعاني حالياً للخروج من أزمة اقتصادية ورياضية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ويغادر المهاجم السابق لبوكا جونيورز ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي الفريق بعد المباراة المقررة الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي ضد بلاتينسي.

واتخذ ابن الأربعين عاماً قرار الرحيل عن النادي بعد الخروج من دور المجموعات لمسابقة كأس الرابطة المحلية، وخسارة المباراة الأولى في الدوري على أرضه ضد تايّريس دي كوردوبا (1-3).

ووصل «أباتشي» إلى الفريق في أغسطس 2023 بهدف إنقاذه من الهبوط، ونجح في تحقيق ذلك، بعد الفوز بـ14 مباراة، مقابل 11 تعادلاً و6 هزائم في 31 مباراة.

وقبل الوصول إلى إنديبندينتي، بدأ تيفيز مشواره التدريبي عام 2022 مع روساريو سنترال، بعد أسبوعين من اعتزاله اللعب نهائياً، لكنه استقال بعد خمسة أشهر فقط بسبب مشاكل مع الإدارة.

وفاز تيفيز خلال مسيرته كلاعب بكأس ليبرتادوريس وكأس إنتركونتيننتال عام 2003 مع بوكا، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008 مع مانشستر يونايتد ولقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس «2013-2014 و2014-2015».